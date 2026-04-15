Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1018: Dagmara i Michał dokonują przerażających odkryć. Natrafiają na ludzkie szczątki

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając śledczych w wir skomplikowanych dochodzeń. Sławomir i Barbara, prowadząc prowokację związaną z fikcyjnymi fakturami w barze Borowiaka, dokonali makabrycznego odkrycia. Na zapleczu znaleźli ciało nauczyciela chemii, Romana Nowaka, zabitego ciosem w serce. Sprawa skomplikowała się, gdy właściciel lokalu, mimo zaprzeczeń, przyznał, że jego bar był meliną dla dilerów mefedronu. Jakby tego było mało, policjanci równolegle kontynuowali śledztwo w sprawie okaleczonego przez seryjnego sprawcę Bartka. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1018 - streszczenie

Śledztwo w sprawie doskonale podrobionych banknotów prowadzi Dagmarę i Michała do niedawno wypuszczonego na wolność anarchisty, Antoniego Olecha. Policjanci postanawiają sprawdzić jedyną osobę, która odwiedzała go w więzieniu - Arkadiusza Lipnickiego. W jego gospodarstwie detektywi dokonują przerażających odkryć. Na miejscu znajdują ciężko pobitego mężczyznę oraz pozostałości po zdemontowanej drukarni. To jednak nie koniec makabry, gdyż w pobliżu natrafiają również na ludzkie szczątki.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1018 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielbiciele kryminalnych zagadek z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalszy ciąg tej wciągającej historii. Nowe śledztwo i zaskakujące zwroty akcji to coś, co czeka na widzów w nadchodzącym epizodzie. Dla wszystkich fanów serialu mamy dobre wiadomości dotyczące terminu premiery. Najnowszy, 1018 odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to prawdziwa gratka dla miłośników polskich seriali kryminalnych. Każdy odcinek zabiera nas do Wrocławia, gdzie śledzimy pełną wyzwań pracę policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa, zespoły detektywów rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy, od morderstw po porwania, trzymając widzów w napięciu do samego końca. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)