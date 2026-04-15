Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1018: Dagmara i Michał dokonują przerażających odkryć. Natrafiają na ludzkie szczątki

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, rzucając śledczych w wir skomplikowanych dochodzeń. Sławomir i Barbara, prowadząc prowokację związaną z fikcyjnymi fakturami w barze Borowiaka, dokonali makabrycznego odkrycia. Na zapleczu znaleźli ciało nauczyciela chemii, Romana Nowaka, zabitego ciosem w serce. Sprawa skomplikowała się, gdy właściciel lokalu, mimo zaprzeczeń, przyznał, że jego bar był meliną dla dilerów mefedronu. Jakby tego było mało, policjanci równolegle kontynuowali śledztwo w sprawie okaleczonego przez seryjnego sprawcę Bartka. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1018 - streszczenie
Śledztwo w sprawie doskonale podrobionych banknotów prowadzi Dagmarę i Michała do niedawno wypuszczonego na wolność anarchisty, Antoniego Olecha. Policjanci postanawiają sprawdzić jedyną osobę, która odwiedzała go w więzieniu - Arkadiusza Lipnickiego. W jego gospodarstwie detektywi dokonują przerażających odkryć. Na miejscu znajdują ciężko pobitego mężczyznę oraz pozostałości po zdemontowanej drukarni. To jednak nie koniec makabry, gdyż w pobliżu natrafiają również na ludzkie szczątki.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1018 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Wielbiciele kryminalnych zagadek z pewnością nie mogą się doczekać, by poznać dalszy ciąg tej wciągającej historii. Nowe śledztwo i zaskakujące zwroty akcji to coś, co czeka na widzów w nadchodzącym epizodzie. Dla wszystkich fanów serialu mamy dobre wiadomości dotyczące terminu premiery. Najnowszy, 1018 odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to prawdziwa gratka dla miłośników polskich seriali kryminalnych. Każdy odcinek zabiera nas do Wrocławia, gdzie śledzimy pełną wyzwań pracę policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą niezastąpionego inspektora Edwarda Kubisa, zespoły detektywów rozwiązują najbardziej skomplikowane sprawy, od morderstw po porwania, trzymając widzów w napięciu do samego końca. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)