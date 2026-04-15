Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 135: po latach domowej przemocy synowie stają się głównymi podejrzanymi w sprawie śmierci ojca

Emocje w Trójmieście sięgają zenitu, a ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" tylko podgrzał atmosferę, serwując nam sprawę mrożącą krew w żyłach. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia w zakładzie pogrzebowym, gdzie niepełnosprawny mężczyzna został zamknięty żywcem w trumnie. Szybko okazało się, że celem napastnika był brat ofiary, Zdzisław Grzybarczyk, którego nagie ciało wkrótce odnaleźli Osica i Serafin. Trop w tej zagadkowej sprawie doprowadził śledczych do konfliktu z Januszem Tręczyńskim i tajemniczego Zakonu Maltańskiego. Jakby tego było mało, w tle narastały protesty przeciwko brutalności policji, co dodatkowo komplikowało sytuację w mieście. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie tej kryminalnej historii?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 135 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Pola i Damian zmierzą się z zagadkową sprawą śmierci Stanisława Gajdy, którego zamarznięte ciało odnaleziono w lesie. Okoliczności zgonu są niezwykle podejrzane, ponieważ schorowany mężczyzna był ubrany jedynie w dres i kapcie. Główne podejrzenia, podsycane przez zeznania leśniczego, padają na synów denata, którzy przez lata mieli być ofiarami przemocy domowej. Sprawę komplikuje fakt, że starszy z braci, Jan, niedawno rozważał ubezwłasnowolnienie ojca. Śledczy muszą ustalić, czy było to nieszczęśliwe zdarzenie, czy też starannie zaplanowana zbrodnia. Równolegle Dąbek będzie kontynuował poszukiwania nieletniej przestępczyni, która zbiegła z ośrodka wychowawczego.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 135 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nowy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej zagadki kryminalnej. Tajemnicza śmierć w lesie i poszukiwania uciekinierki to wątki, które z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, kiedy będzie można obejrzeć premierę tej historii. Najnowszy, 135. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i pozwala widzom śledzić losy elitarnej jednostki policji. Funkcjonariusze pod dowództwem nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego codziennie stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym, rozpracowując siatki przemytnicze i mafijne porachunki. Ich metody bywają kontrowersyjne, a sprawy, z którymi się mierzą, często wymagają naginania przepisów dla dobra śledztwa. To prawdziwa gratka dla miłośników mocnego, polskiego kryminału. Obsada tego serialu to m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)