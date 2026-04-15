Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 135: po latach domowej przemocy synowie stają się głównymi podejrzanymi w sprawie śmierci ojca

Emocje w Trójmieście sięgają zenitu, a ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" tylko podgrzał atmosferę, serwując nam sprawę mrożącą krew w żyłach. Wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia w zakładzie pogrzebowym, gdzie niepełnosprawny mężczyzna został zamknięty żywcem w trumnie. Szybko okazało się, że celem napastnika był brat ofiary, Zdzisław Grzybarczyk, którego nagie ciało wkrótce odnaleźli Osica i Serafin. Trop w tej zagadkowej sprawie doprowadził śledczych do konfliktu z Januszem Tręczyńskim i tajemniczego Zakonu Maltańskiego. Jakby tego było mało, w tle narastały protesty przeciwko brutalności policji, co dodatkowo komplikowało sytuację w mieście. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnej odsłonie tej kryminalnej historii?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 135 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Pola i Damian zmierzą się z zagadkową sprawą śmierci Stanisława Gajdy, którego zamarznięte ciało odnaleziono w lesie. Okoliczności zgonu są niezwykle podejrzane, ponieważ schorowany mężczyzna był ubrany jedynie w dres i kapcie. Główne podejrzenia, podsycane przez zeznania leśniczego, padają na synów denata, którzy przez lata mieli być ofiarami przemocy domowej. Sprawę komplikuje fakt, że starszy z braci, Jan, niedawno rozważał ubezwłasnowolnienie ojca. Śledczy muszą ustalić, czy było to nieszczęśliwe zdarzenie, czy też starannie zaplanowana zbrodnia. Równolegle Dąbek będzie kontynuował poszukiwania nieletniej przestępczyni, która zbiegła z ośrodka wychowawczego.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 135 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Nowy odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania nowej zagadki kryminalnej. Tajemnicza śmierć w lesie i poszukiwania uciekinierki to wątki, które z pewnością przyciągną przed ekrany rzesze widzów. Wielu z Was zadaje sobie pytanie, kiedy będzie można obejrzeć premierę tej historii. Najnowszy, 135. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany w środę, 22 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i pozwala widzom śledzić losy elitarnej jednostki policji. Funkcjonariusze pod dowództwem nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego codziennie stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom zorganizowanym, rozpracowując siatki przemytnicze i mafijne porachunki. Ich metody bywają kontrowersyjne, a sprawy, z którymi się mierzą, często wymagają naginania przepisów dla dobra śledztwa. To prawdziwa gratka dla miłośników mocnego, polskiego kryminału. Obsada tego serialu to m.in.:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)