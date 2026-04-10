Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1015: Strzelecka i Kaleta z CBŚP z rosnącą podejrzliwością obserwują każdy ruch nadinspektor

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki zagadek i emocji. W centrum wydarzeń znaleźli się Garda i Górska, którzy zajęli się sprawą brutalnego napadu na salon kosmetyczny, w wyniku którego właścicielka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a jej siostrzenica zniknęła. Śledztwo szybko nabrało tempa, gdy podejrzenia przeniosły się z byłego chłopaka zaginionej na bogatego mężczyznę, z którym dziewczyna potajemnie się spotykała, odsłaniając mroczne tło ich relacji. Jakby tego było mało, Dagmara zmagała się z własnymi prywatnymi problemami. Po tak intensywnych wydarzeniach czas zobaczyć, jakie nowe wyzwania czekają na wrocławskich śledczych.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1015 - streszczenie

Na terenie wrocławskiej Akademii Medycznej dochodzi do makabrycznego odkrycia. Podczas prac budowlanych robotnicy natrafiają na pozbawiony głowy szkielet kobiety, który zidentyfikowano jako szczątki Barbary Rząsy, studentki zaginionej w 1986 roku. Prowadzący sprawę Jagiełło i Kujawińska dostrzegają niepokojące podobieństwo do metod działania Rzeźnika z Wrocławia, seryjnego mordercy z lat 80. Choć pierwotny podejrzany od dawna nie żyje, wszystko wskazuje na to, że pojawił się jego naśladowca, a główny trop prowadzi do Roberta, kolegi Barbary, który darzył ją obsesyjnym uczuciem. Tymczasem Strzelecka i Kaleta z CBŚP z rosnącą podejrzliwością obserwują każdy ruch nadinspektor, co dodatkowo komplikuje śledztwo.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1015 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnej dawki kryminalnych emocji i skomplikowanych zagadek. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, wracając do mrocznej sprawy sprzed lat, która wstrząsnęła Wrocławiem. Czy śledczym uda się odkryć, kto stoi za makabryczną zbrodnią i dlaczego powrócił do niej po tak długim czasie? Premierowa emisja 1015. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując codzienną pracę grupy wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa, zespoły śledczych mierzą się z najcięższymi przestępstwami, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia, która pozwala widzom z bliska obserwować tajniki pracy dochodzeniowej. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)