Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1015: Strzelecka i Kaleta z CBŚP z rosnącą podejrzliwością obserwują każdy ruch nadinspektor

Fani serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, ponieważ ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki zagadek i emocji. W centrum wydarzeń znaleźli się Garda i Górska, którzy zajęli się sprawą brutalnego napadu na salon kosmetyczny, w wyniku którego właścicielka w ciężkim stanie trafiła do szpitala, a jej siostrzenica zniknęła. Śledztwo szybko nabrało tempa, gdy podejrzenia przeniosły się z byłego chłopaka zaginionej na bogatego mężczyznę, z którym dziewczyna potajemnie się spotykała, odsłaniając mroczne tło ich relacji. Jakby tego było mało, Dagmara zmagała się z własnymi prywatnymi problemami. Po tak intensywnych wydarzeniach czas zobaczyć, jakie nowe wyzwania czekają na wrocławskich śledczych.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1015 - streszczenie
Na terenie wrocławskiej Akademii Medycznej dochodzi do makabrycznego odkrycia. Podczas prac budowlanych robotnicy natrafiają na pozbawiony głowy szkielet kobiety, który zidentyfikowano jako szczątki Barbary Rząsy, studentki zaginionej w 1986 roku. Prowadzący sprawę Jagiełło i Kujawińska dostrzegają niepokojące podobieństwo do metod działania Rzeźnika z Wrocławia, seryjnego mordercy z lat 80. Choć pierwotny podejrzany od dawna nie żyje, wszystko wskazuje na to, że pojawił się jego naśladowca, a główny trop prowadzi do Roberta, kolegi Barbary, który darzył ją obsesyjnym uczuciem. Tymczasem Strzelecka i Kaleta z CBŚP z rosnącą podejrzliwością obserwują każdy ruch nadinspektor, co dodatkowo komplikuje śledztwo.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1015 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnej dawki kryminalnych emocji i skomplikowanych zagadek. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle intrygująco, wracając do mrocznej sprawy sprzed lat, która wstrząsnęła Wrocławiem. Czy śledczym uda się odkryć, kto stoi za makabryczną zbrodnią i dlaczego powrócił do niej po tak długim czasie? Premierowa emisja 1015. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się w czwartek, 16 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego miłośnika polskich seriali kryminalnych. Produkcja od lat trzyma w napięciu, prezentując codzienną pracę grupy wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Pod wodzą charyzmatycznego inspektora Edwarda Kubisa, zespoły śledczych mierzą się z najcięższymi przestępstwami, od zabójstw po porwania. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia, która pozwala widzom z bliska obserwować tajniki pracy dochodzeniowej. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)