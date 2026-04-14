Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1017: Sławomir i Barbara działają pod przykrywką. Ich misja przybiera dramatyczny obrót

W serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" napięcie sięgnęło zenitu, a ostatnie wydarzenia wstrząsnęły nie tylko bohaterami, ale i nami, widzami. Po dramatycznej reanimacji Kujawińska w końcu odzyskała przytomność i wyjawiła Kubisowi, kto stał za śmiercią Bożeny Jankowskiej, co wywołało prawdziwą lawinę. Śledztwo przejął oficer CBŚP, Andrzej Owczar, który odkrył, że w programie ochrony świadków działa kret, od razu izolując podejrzanych Ninę i Kaletę. Równolegle Jankowski więził w leśniczówce dawnego przyjaciela, a pogarszający się stan wnuka zmusił syna i synową Szczepana do podjęcia ryzykownego buntu. Tyle frontów, tyle niewiadomych... Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1017 - streszczenie

Akcja odcinka rozpoczyna się od prowokacji Sławomira i Barbary, którzy działają pod przykrywką w barze należącym do Borowiaka, podejrzanego o wystawianie lewych faktur. Ich misja przybiera jednak dramatyczny obrót, gdy na zapleczu lokalu dokonują makabrycznego odkrycia – znajdują zwłoki Romana Nowaka. Okazuje się, że zamordowany był nauczycielem chemii, a przyczyną jego śmierci był cios prosto w serce. Właściciel baru twierdzi, że nie znał denata, ale przyznaje, iż jego lokal był miejscem spotkań dilerów handlujących mefedronem. Śledczy muszą teraz wyjaśnić, co szanowany pedagog robił w tak niebezpiecznym towarzystwie, jednocześnie kontynuując dochodzenie w sprawie Bartka, ofiary seryjnego przestępcy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1017 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen napięcia odcinek swojego ulubionego serialu kryminalnego. Nadchodząca odsłona przyniesie nowe, mroczne zagadki i nieoczekiwane zwroty akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów wrocławskich śledczych, podajemy najważniejsze informacje. Premierowa emisja 1017. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma w napięciu miliony widzów, śledzących zmagania wrocławskich policjantów. Pod czujnym okiem inspektora Edwarda Kubisa, zespoły dochodzeniowe każdego dnia stawiają czoła najtrudniejszym sprawom kryminalnym. Od skomplikowanych zabójstw po porwania – tutaj nie ma miejsca na nudę, a każda zagadka wymaga sprytu i zaangażowania. To właśnie ta mieszanka akcji i autentycznych ludzkich dramatów sprawia, że fani wiernie wracają przed ekrany. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)