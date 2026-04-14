Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1017: Sławomir i Barbara działają pod przykrywką. Ich misja przybiera dramatyczny obrót

Redakcja se.pl
2026-04-14 9:46

Przed nami 1017. odcinek serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”, w którym Sławek i Baśka trafią w sam środek narkotykowego biznesu! Podczas prowokacji w podejrzanym barze odkryją zwłoki nauczyciela chemii, co rozpocznie śledztwo pełne pytań bez odpowiedzi. Jakby tego było mało, sprawa seryjnego oprawcy, który okaleczył Bartka, wciąż pozostaje nierozwiązana.

i

Autor: TV4/ Materiały prasowe Trzy osoby, dwie kobiety i mężczyzna, stojące w pomieszczeniu, prawdopodobnie prowadzą rozmowę o poważnym charakterze. Możesz dowiedzieć się więcej o wydarzeniach w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" na portalu Super Seriale.

W serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" napięcie sięgnęło zenitu, a ostatnie wydarzenia wstrząsnęły nie tylko bohaterami, ale i nami, widzami. Po dramatycznej reanimacji Kujawińska w końcu odzyskała przytomność i wyjawiła Kubisowi, kto stał za śmiercią Bożeny Jankowskiej, co wywołało prawdziwą lawinę. Śledztwo przejął oficer CBŚP, Andrzej Owczar, który odkrył, że w programie ochrony świadków działa kret, od razu izolując podejrzanych Ninę i Kaletę. Równolegle Jankowski więził w leśniczówce dawnego przyjaciela, a pogarszający się stan wnuka zmusił syna i synową Szczepana do podjęcia ryzykownego buntu. Tyle frontów, tyle niewiadomych... Czego zatem możemy spodziewać się po tak dramatycznym finale?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1017 - streszczenie

Akcja odcinka rozpoczyna się od prowokacji Sławomira i Barbary, którzy działają pod przykrywką w barze należącym do Borowiaka, podejrzanego o wystawianie lewych faktur. Ich misja przybiera jednak dramatyczny obrót, gdy na zapleczu lokalu dokonują makabrycznego odkrycia – znajdują zwłoki Romana Nowaka. Okazuje się, że zamordowany był nauczycielem chemii, a przyczyną jego śmierci był cios prosto w serce. Właściciel baru twierdzi, że nie znał denata, ale przyznaje, iż jego lokal był miejscem spotkań dilerów handlujących mefedronem. Śledczy muszą teraz wyjaśnić, co szanowany pedagog robił w tak niebezpiecznym towarzystwie, jednocześnie kontynuując dochodzenie w sprawie Bartka, ofiary seryjnego przestępcy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1017 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen napięcia odcinek swojego ulubionego serialu kryminalnego. Nadchodząca odsłona przyniesie nowe, mroczne zagadki i nieoczekiwane zwroty akcji, które z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów wrocławskich śledczych, podajemy najważniejsze informacje. Premierowa emisja 1017. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to serial, który od lat trzyma w napięciu miliony widzów, śledzących zmagania wrocławskich policjantów. Pod czujnym okiem inspektora Edwarda Kubisa, zespoły dochodzeniowe każdego dnia stawiają czoła najtrudniejszym sprawom kryminalnym. Od skomplikowanych zabójstw po porwania – tutaj nie ma miejsca na nudę, a każda zagadka wymaga sprytu i zaangażowania. To właśnie ta mieszanka akcji i autentycznych ludzkich dramatów sprawia, że fani wiernie wracają przed ekrany. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
  • Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
  • Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
  • Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
  • Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
  • Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
  • Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
  • Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)
