Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 134: w mieście wybuchają protesty przeciwko brutalności policji po śmierci jednego z zatrzymanych

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił światło na wyjątkowo mroczną i skomplikowaną sprawę. Gzymski i Dąbek podjęli śledztwo w sprawie brutalnego pobicia 15-letniej Natalii Nurkowskiej, która z urazem czaszki walczyła o życie. Chociaż ojciec dziewczyny zapewniał, że nie miała ona wrogów, detektywi szybko dotarli do jej bolesnej przeszłości. Okazało się, że pół roku wcześniej nastolatka została zgwałcona przez Adama Rawskiego, a jego brat Gabriel publicznie oskarżał ją o kłamstwo. Nowy trop w sprawie pojawił się, gdy zgłosił się świadek wcześniejszego ataku na Natalię, którego rysopis napastnika wskazywał na krewnego osadzonego w więzieniu Rawskiego. Zagęszczająca się atmosfera wokół rodziny skazańca zapowiada, że kolejne odkrycia mogą być naprawdę wstrząsające.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 134 - streszczenie
Nadchodzący odcinek rozpocznie się od wstrząsającego zdarzenia w zakładzie pogrzebowym, gdzie żywy, niepełnosprawny mężczyzna zostanie zamknięty w trumnie. Ofiarą okaże się brat właściciela firmy, Zdzisława Grzybarczyka, który zezna, że napastnik próbował wydobyć od niego informacje na temat krewnego. Niedługo potem śledczy Osica i Serafin dokonują kolejnego makabrycznego odkrycia, znajdując nagie ciało samego Zdzisława. Pierwsze tropy w śledztwie prowadzą w kierunku Zakonu Maltańskiego i dawnego konfliktu z Januszem Tręczyńskim. Tymczasem sytuacja w mieście staje się coraz bardziej napięta z powodu narastających protestów przeciwko brutalności policji po śmierci jednego z zatrzymanych.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 134 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen akcji i nieoczekiwanych zwrotów. Twórcy serialu po raz kolejny postarają się zaskoczyć widzów, łącząc mroczną intrygę kryminalną z wątkami obyczajowymi. Wszystkich zainteresowanych dalszymi losami bohaterów z pewnością ucieszy informacja o dacie premiery. Emisja 134. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed ekrany rzesze fanów kryminalnych opowieści. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która walczy z przestępczością zorganizowaną na terenie Trójmiasta. Funkcjonariusze, dowodzeni przez charyzmatycznego "Musashiego", często muszą naginać przepisy, aby dorównać brutalnością przestępcom i rozpracować siatki przemytnicze. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której nic nie jest oczywiste. W serialu występują m.in.:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)