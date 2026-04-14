Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 134: w mieście wybuchają protesty przeciwko brutalności policji po śmierci jednego z zatrzymanych

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił światło na wyjątkowo mroczną i skomplikowaną sprawę. Gzymski i Dąbek podjęli śledztwo w sprawie brutalnego pobicia 15-letniej Natalii Nurkowskiej, która z urazem czaszki walczyła o życie. Chociaż ojciec dziewczyny zapewniał, że nie miała ona wrogów, detektywi szybko dotarli do jej bolesnej przeszłości. Okazało się, że pół roku wcześniej nastolatka została zgwałcona przez Adama Rawskiego, a jego brat Gabriel publicznie oskarżał ją o kłamstwo. Nowy trop w sprawie pojawił się, gdy zgłosił się świadek wcześniejszego ataku na Natalię, którego rysopis napastnika wskazywał na krewnego osadzonego w więzieniu Rawskiego. Zagęszczająca się atmosfera wokół rodziny skazańca zapowiada, że kolejne odkrycia mogą być naprawdę wstrząsające.

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 134 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od wstrząsającego zdarzenia w zakładzie pogrzebowym, gdzie żywy, niepełnosprawny mężczyzna zostanie zamknięty w trumnie. Ofiarą okaże się brat właściciela firmy, Zdzisława Grzybarczyka, który zezna, że napastnik próbował wydobyć od niego informacje na temat krewnego. Niedługo potem śledczy Osica i Serafin dokonują kolejnego makabrycznego odkrycia, znajdując nagie ciało samego Zdzisława. Pierwsze tropy w śledztwie prowadzą w kierunku Zakonu Maltańskiego i dawnego konfliktu z Januszem Tręczyńskim. Tymczasem sytuacja w mieście staje się coraz bardziej napięta z powodu narastających protestów przeciwko brutalności policji po śmierci jednego z zatrzymanych.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 134 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen akcji i nieoczekiwanych zwrotów. Twórcy serialu po raz kolejny postarają się zaskoczyć widzów, łącząc mroczną intrygę kryminalną z wątkami obyczajowymi. Wszystkich zainteresowanych dalszymi losami bohaterów z pewnością ucieszy informacja o dacie premiery. Emisja 134. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się we wtorek, 21 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed ekrany rzesze fanów kryminalnych opowieści. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, która walczy z przestępczością zorganizowaną na terenie Trójmiasta. Funkcjonariusze, dowodzeni przez charyzmatycznego "Musashiego", często muszą naginać przepisy, aby dorównać brutalnością przestępcom i rozpracować siatki przemytnicze. Każdy odcinek to nowa, skomplikowana sprawa, w której nic nie jest oczywiste. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)