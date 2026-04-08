Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1014: tajemnicze zniknięcie dziewczyny prowadzi śledczych do jej bogatego kochanka i mrocznego tła ich relacji

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" z pewnością podniósł ciśnienie niejednemu fanowi, serwując dwie mocne sprawy. Główna zagadka kryminalna rozpoczęła się od makabrycznego odkrycia w fotobudce na targach ślubnych, gdzie na karcie pamięci znaleziono zdjęcia z zabójstwa Emilii Jóźwiak. Kalicka i Kłos szybko odnaleźli ciało ofiary, a podejrzenia padły na skłóconą z nią florystkę, zamieszaną w miłosny trójkąt z fotografem Solskim. Sprawa jednak mocno się skomplikowała, gdy narzędzie zbrodni odkryto w atelier samego fotografa. Równolegle byliśmy świadkami niepokojącego ataku na dziennikarza Ignacego Nalazka, który nastąpił tuż po jego wywiadach z pedofilem. Jakie kolejne wyzwania czekają teraz na wrocławskich śledczych?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1014 - streszczenie

W najnowszym odcinku detektywi Garda i Górska zajmą się sprawą brutalnego ataku na salon kosmetyczny, w wyniku którego jego właścicielka, Thi Nguyen, w ciężkim stanie trafia do szpitala. Sprawę komplikuje fakt, że jej siostrzenica Lan zniknęła bez śladu. Dochodzenie ujawnia, że kobiety miały problemy finansowe, jednak część ich długów została spłacona tuż przed napadem. Pierwsze podejrzenia padają na Ernesta, byłego chłopaka Lan, który ją nękał, lecz ten kieruje śledczych na trop bogatego Antoniego Duralaka, z którym dziewczyna utrzymywała potajemną relację. W miarę postępu śledztwa na jaw wychodzą mroczne sekrety tej znajomości, a Dagmara będzie musiała zmierzyć się z własnymi, osobistymi problemami.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1014 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów wrocławskich śledczych. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a sprawa napadu na salon kosmetyczny z pewnością dostarczy wielu zwrotów akcji. Jeśli nie chcecie przegapić tej premierowej odsłony, warto zapisać sobie szczegóły emisji. Najnowszy, 1014. odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to pozycja obowiązkowa dla każdego fana polskich seriali kryminalnych. Akcja skupia się na pracy wrocławskich policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najcięższe przestępstwa. Każdy odcinek to nowa zagadka, pełna napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, od porwań po zabójstwa. Widzowie od lat z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych zespołów dochodzeniowych. W serialu występują m.in.: