Uroczysko, odcinek 235: Artur dostrzega, że rana ofiary jest niezwykle nietypowa. To skłania komendant Olszewską do zgody na wspólne śledztwo z wojskiem

2026-04-08 10:12

Fani "Uroczyska" - szykujcie się na prawdziwą jazdę bez trzymanki w 235. odcinku! Dojdzie w nim do zbrodni, która wygląda jak wyjęta z filmu science-fiction, gdy umierająca ofiara oskarży o atak... podróżników w czasie. Na miejscu zjawia się wojsko, a policjanci będą musieli połączyć siły z żandarmerią. Czy ta współpraca pozwoli wyjaśnić, co tak naprawdę stało się na polu Stasiaka?

Aktor Antoni Królikowski jako Filip w ciemnej kurtce z kapturem i rękawiczkach, oraz aktorka Honorata Witańska jako Anka w szarym płaszczu z torebką, stoją przy barze. Za barem Katarzyna Ucherska jako Agata w niebieskiej bluzce, wszystko z serialu Uroczysko, o którym przeczytasz na Super Seriale.

i

Autor: Łukasz Zembrzuski/ Materiały prasowe Aktor Antoni Królikowski jako Filip w ciemnej kurtce z kapturem i rękawiczkach, oraz aktorka Honorata Witańska jako Anka w szarym płaszczu z torebką, stoją przy barze. Za barem Katarzyna Ucherska jako Agata w niebieskiej bluzce, wszystko z serialu "Uroczysko", o którym przeczytasz na Super Seriale.

Wygląda na to, że w "Uroczysku" zagadki tylko się mnożą, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego dreszczyku emocji. Filip przesłuchał siostrę Eulalię, a niewinny z pozoru kompot naprowadził go na zaskakujący trop związany z lekiem wycofanym z rynku aż trzydzieści lat temu. W tym samym czasie Zuza, analizując makabryczne znaki w postaci martwego gołębia i liczby 666, trafiła na ślad satanistów. Wkrótce wyszło na jaw, że tajemnicza postać w czarnym habicie to wpływowa figura w kościele szatana. Jakby tego było mało, Olek został zdemaskowany, a za wycieraczką policyjnego wozu ktoś zostawił tajemniczą wiadomość. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 235 - streszczenie

Na polu Stasiaka dochodzi do tajemniczej zbrodni, którą Wróbel szybko ogłasza światową sensacją. Ciężko ranny mężczyzna, tuż przed swoją śmiercią, wskazuje na zabójcę, sugerując, że mógł on przybyć z przyszłości. Policjanci podchodzą do jego słów z dystansem, podejrzewając, że to jedynie efekt spożytego alkoholu. Sytuację komplikuje nagłe pojawienie się na miejscu zdarzenia żandarmerii wojskowej. W międzyczasie Olek zagłębia się w teorię Einsteina, a Artur dostrzega, że rana ofiary jest niezwykle nietypowa, co skłania komendant Olszewską do zgody na wspólne śledztwo z wojskiem.

"Uroczysko" odc. 235 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów z Uroczyska z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zanurzyć się w kolejną kryminalną intrygę. Nowe tajemnice i zwroty akcji już wkrótce zagoszczą na naszych ekranach, obiecując jeszcze więcej emocji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić ani chwili z nadchodzącego śledztwa. Premierowy odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy sielski klimat malowniczej miejscowości z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Pozorny spokój tego turystycznego raju regularnie burzą tajemnicze zbrodnie, a w centrum wydarzeń znajduje się para policjantów – Agata i Filip. Choć ich charaktery są skrajnie różne, razem tworzą niezwykle skuteczny duet, który stawia czoła najtrudniejszym sprawom. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe śledztwa z wątkami z prywatnego życia bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Katarzyna Ucherska (jako Agata)
  • Antoni Królikowski (jako Filip)
  • Julita Koper (jako Zuza)
  • Jakub Dąbrowski (jako Olek)
  • Anna Iberszer (jako Laura)
  • Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
  • Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
  • Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
  • Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
  • Honorata Witańska (jako Anka)

