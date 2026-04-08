Uroczysko, odcinek 235: Artur dostrzega, że rana ofiary jest niezwykle nietypowa. To skłania komendant Olszewską do zgody na wspólne śledztwo z wojskiem

Wygląda na to, że w "Uroczysku" zagadki tylko się mnożą, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego dreszczyku emocji. Filip przesłuchał siostrę Eulalię, a niewinny z pozoru kompot naprowadził go na zaskakujący trop związany z lekiem wycofanym z rynku aż trzydzieści lat temu. W tym samym czasie Zuza, analizując makabryczne znaki w postaci martwego gołębia i liczby 666, trafiła na ślad satanistów. Wkrótce wyszło na jaw, że tajemnicza postać w czarnym habicie to wpływowa figura w kościele szatana. Jakby tego było mało, Olek został zdemaskowany, a za wycieraczką policyjnego wozu ktoś zostawił tajemniczą wiadomość. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 235 - streszczenie

Na polu Stasiaka dochodzi do tajemniczej zbrodni, którą Wróbel szybko ogłasza światową sensacją. Ciężko ranny mężczyzna, tuż przed swoją śmiercią, wskazuje na zabójcę, sugerując, że mógł on przybyć z przyszłości. Policjanci podchodzą do jego słów z dystansem, podejrzewając, że to jedynie efekt spożytego alkoholu. Sytuację komplikuje nagłe pojawienie się na miejscu zdarzenia żandarmerii wojskowej. W międzyczasie Olek zagłębia się w teorię Einsteina, a Artur dostrzega, że rana ofiary jest niezwykle nietypowa, co skłania komendant Olszewską do zgody na wspólne śledztwo z wojskiem.

"Uroczysko" odc. 235 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów z Uroczyska z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli zanurzyć się w kolejną kryminalną intrygę. Nowe tajemnice i zwroty akcji już wkrótce zagoszczą na naszych ekranach, obiecując jeszcze więcej emocji. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić ani chwili z nadchodzącego śledztwa. Premierowy odcinek serialu "Uroczysko" zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

17

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy sielski klimat malowniczej miejscowości z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Pozorny spokój tego turystycznego raju regularnie burzą tajemnicze zbrodnie, a w centrum wydarzeń znajduje się para policjantów – Agata i Filip. Choć ich charaktery są skrajnie różne, razem tworzą niezwykle skuteczny duet, który stawia czoła najtrudniejszym sprawom. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe śledztwa z wątkami z prywatnego życia bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: