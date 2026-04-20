La Promesa, odcinek 378: Maria mierzy się z oskarżeniami o kradzież. Kto próbuje jej zaszkodzić?

W poprzednim odcinku Manuel wyruszył do Kordoby, gdzie znajomy zaprzeczył, że Abel pomagał ofiarom wypadku w fabryce. W pałacu Maria Fernandez nasiliła działania strajkowe, na co Cruz zareagowała bezwzględnym ukaraniem Jany katorżniczą pracą. Norberta po raz kolejny wywołała wielki skandal, a Pelayo desperacko starał się zataić przed Cataliną ponure groźby kierowane przez handlarza bronią.

Streszczenie 378. odcinka "La Promesa". Manuel demaskuje Abla, a Lope wyznaje miłość

Podejrzenia, z którymi od pewnego czasu mierzył się dziedzic, wreszcie okazują się uzasadnione. Manuel zdobywa niepodważalne dowody świadczące o oszustwach Abla. Zmyślona historia o rzekomej akcji ratunkowej w Kordobie bezpowrotnie niszczy autorytet medyka, spychając go do głębokiej defensywy.

Równolegle, w cieniu codziennych pałacowych trosk, rozgrywa się niezwykle poruszająca scena. Po tygodniach milczenia i wzajemnych wątpliwości Lope i Vera decydują się wreszcie wyznać sobie gorące uczucie. Ten romantyczny przełom zdominowałby cały dzień, gdyby nie nadciągający skandal.

Mimo początkowych wątpliwości Teresa decyduje się wesprzeć resztę załogi i włącza się do zaplanowanego strajku. Co zaskakujące, pracownicze żądania spotykają się z cichą aprobatą kierownictwa. Rómulo oraz Pía w głębi serca przyznają, że postulaty podwładnych są całkowicie racjonalne.

Chwilowy spokój wśród personelu zostaje jednak zrujnowany przez niespodziewany incydent. Vera bez skrupułów atakuje Marię Fernandez. Pokojówka na forum sugeruje, że to właśnie jej współpracownica odpowiada za zniknięcie ogromnej sumy gotówki.

Emisja serialu "La Promesa". Kiedy oglądać odcinek 378 w TVP2?

Hiszpańską telenowelę można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Najnowszy, 378. odcinek zadebiutuje na ekranach w poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku. Widzowie, którzy nie będą mogli zasiąść w tym czasie przed telewizorami, mają opcję obejrzenia bieżących epizodów za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym opowiada "La Promesa"? Poznaj fabułę i obsadę telenoweli

Fabuła skupia się na losach Jany, która wkracza do posiadłości La Promesa, by odkryć mroczne sekrety rodziny Lujan. Z każdym dniem musi starannie ukrywać swoje prawdziwe motywacje w środowisku pełnym konfliktów i manipulacji na linii służba-domownicy. Jej skomplikowana więź z Manuelem zmusza bohaterkę do wyboru pomiędzy pragnieniem zemsty a rodzącym się uczuciem. Atmosfera w samym pałacu staje się coraz bardziej napięta, a wyczekiwana przez dziewczynę prawda może ostatecznie okazać się o wiele bardziej przerażająca, niż początkowo zakładała.

W obsadzie hiszpańskiego hitu znaleźli się następujący aktorzy:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín odgrywająca Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro wcielający się w Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro grająca Píę Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez odgrywający Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero w roli Candeli García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada wcielająca się w Jimenę

Alicia Bercán grająca Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez odgrywająca Petrę Arcos

Enrique Fortún w roli Lopego Ruiza

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón wcielająca się w Lolę Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes

