Barwy szczęścia, odcinek 3362: Spokój Renaty kończy się z chwilą, gdy Marcin przyłapuje ją na odbiorze narkotyków od dilera

Poprzedni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocji i zaogniając kilka kluczowych konfliktów. Medialny występ Weroniki niestety tylko pogłębił kryzys w jej relacji z Kornelem, prowadząc do otwartej konfrontacji. Równie napięta atmosfera panowała u Renaty, która uparcie zaprzeczała swojemu uzależnieniu, a niezapowiedziana interwencja Dominiki i Damiana jedynie dolała oliwy do ognia w jej sporze z Marcinem. W tle tych wydarzeń Modrzycki w końcu ustalił, kto kupił obraz Leny, a Zdzisio zauważył, że Tolek coraz wyraźniej interesuje się Rawiczową. Wygląda na to, że relacje bohaterów zostały wystawione na naprawdę ciężką próbę. Zobaczmy, co przyniesie im kolejny tydzień.

"Barwy szczęścia" odc. 3362 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Barw szczęścia" Weronika i Błażej po gwałtownej sprzeczce w końcu dochodzą do porozumienia. Niestety, ich zgoda nie potrwa długo, gdyż wizyta Weroniki w Feel Good kończy się atakiem ze strony Renaty, która jest przekonana, że to kolejna manipulacja Dominiki. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Marcin przyłapuje swoją partnerkę na gorącym uczynku podczas odbierania paczki z narkotykami od dilera. Równolegle Karolina zajmuje się organizacją pokazu sukien ślubnych w hotelu na zlecenie Bolesławskiego, a niespodziewane pojawienie się Reginy na wybiegu wprowadza Justina w ogromne zakłopotanie. Na domiar złego, imieninowe przyjęcie u Basi zostaje zepsute przez eskalujący konflikt pomiędzy Tolkiem a Czesławem.

"Barwy szczęścia" odc. 3362 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Widzowie będą mogli śledzić nowe perypetie mieszkańców ulicy Zacisznej już wkrótce. Premierowa emisja 3362 odcinka serialu "Barwy szczęścia" odbędzie się w poniedziałek, 20 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, opowiadając o losach mieszkańców warszawskiego osiedla Pod Sosnami. To historie pełne życiowych wyzwań, w których radości przeplatają się ze smutkami, a miłość i przyjaźń muszą stawić czoła zdradzie i przeciwnościom losu. Dzięki poruszaniu uniwersalnych problemów, produkcja pozwala widzom utożsamić się z bohaterami i ich codziennymi zmaganiami. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)