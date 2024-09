Przyjaciółki, odcinek 280: Przerażające odkrycie Anki o żonie kochanka jej córki! Po odejściu Tomasza do Julki zniknie bez śladu - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 280 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 280 odcinku "Przyjaciółek" Strzeleccy dowiedzą się o wyprowadzce Tomasza do Julki, z czego oczywiście nie będą zadowoleni. Tym bardziej, że nie pochwalili decyzji córki o rozstaniu się z mężem Antkiem (Maciej Zuchowicz) i związaniu się ze starszym mężczyzną, który na dodatek także będzie miał własną rodzinę. A już szczególnie, że będzie to ich dawny kolega, za którym niespecjalnie będą przypadać. A na dodatek w grę wejdzie jeszcze jego żona Teresa, z którą Anka wcześniej się zaprzyjaźni. Dlatego w 280 odcinku "Przyjaciółek" Strzelecka tak ogromnie zacznie się o nią niepokoić, gdy od kilku dni nie będzie ona dawać żadnego znaku życia! I to nawet mimo tego, że tak brutalnie ją zaatakowała!

Tajemnicze zniknięcie żony Tomasza w 280 odcinku "Przyjaciółek"!

Oczywiście, w 280 odcinku "Przyjaciółek" Paweł spróbuje pocieszyć żonę i choć na chwilę odciągnąć jej myśli od Teresy, ale Anka nie będzie w stanie skupić się na niczym innym. Tym bardziej, że dostrzeże niepokojące poszlaki, które jednoznacznie będą wskazywały na to, że kobiecie może grozić poważne niebezpieczeństwo. Strzelecka nie będzie mogła przejść obok tego obojętnie, dlatego wyśle swojego męża na przeszpiegi. Jednak Paweł w 280 odcinku "Przyjaciółek" nie będzie miał dla niej dobrych wieści, gdyż tylko pocałuje klamkę.

- I co? - spyta Anka po powrocie męża.

- Nie wiem. Nic nie widać. Furtka zamknięta, auto rzeczywiście stoi, nikogo nie słychać - zrelacjonuje jej Paweł.

- Ale ten dym dalej leci? - dopyta jeszcze bardziej zaniepokojona Strzelecka, a gdy jej mąż potwierdzi, to doda - A próbowałeś ją zawołać?

- No co ty! Zróbmy abonament na widowiska dla sąsiadów teraz - zdenerwuje się Strzelecki.

- To dzwoń do Tomasza - postanowi prawniczka.

- Ale co mu powiedzieć? - zapyta mąż.

- O tym dymie i o Teresie, że się nie odzywa. No przecież ona była kompletnie rozwalona - wyjaśni Anka.

- Jest chyba w sądzie - odpowie Paweł, gdy włączy się automatyczna sekretarka. Wówczas swój telefon chwyci Anka - Nie, nie odbierze. No ma wyłączone...

- Do Julki piszę! - wyjaśni mu żona.

Paweł odnajdzie Teresę w 280 odcinku "Przyjaciółek"!

Ale na szczęście, w 280 odcinku "Przyjaciółek" Pawłowi w końcu uda się wedrzeć do domu Teresy, gdzie odnajdzie ją całą i zdrową. Tyle tylko, że żona Tomasza będzie w kompletnej rozsypce, gdyż Strzelecki nakryje ją siedzącą przy kominku w kompletnym bałaganie, na paleniu wspólnych zdjęć z niewiernym mężem. I wówczas w 280 odcinku "Przyjaciółek" i Strzeleckiemu zrobi jej się straszliwie żal. Do tego stopnia, że później urządzi z jej powodu karczemną awanturę własnej córce!

- Teresa! - zacznie Paweł.

- Co ty tu robisz?! - spyta przerażona kobieta.

- No, dzwoniłem domofonem, nikt nie odbierał - wyjaśni Strzelecki.

- Jestem zajęta. Albo nie mam ochoty. Nie wiem, wybierz sobie - odpowie Teresa.

- Chciałem tylko sprawdzić, jak się czujesz - wyzna prawnik.

- Fantastycznie! To chcesz usłyszeć? No to nie poprawię ci samopoczucia - zgasi go.