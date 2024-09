Przyjaciółki, odcinek 280: Wiktor wyda Mikołaja przed Patrycją! Zacznie oskarżać go o zdradę - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 280 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 280 odcinku "Przyjaciółek" Patrycja i Wiktor umówią się na wspólny lunch, ale ostatecznie Jeleński na niego nie dotrze! I to nie dlatego, że będzie miał mnóstwo pracy w kancelarii, gdyż po jego procesie, w czasie którego był oskarżony o usiłowanie zabójstwa Adriana Bielewicza (Grzegorz Małecki), od jego kancelarii odwrócą się wszyscy klienci. I to nawet mimo tego, iż finalnie prawnik zostanie uniewinniony i oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Tyle tylko, że Kochan w 280 odcinku "Przyjaciółek" nie będzie tego świadoma, więc pierwotnie uwierzy mężowi, choć prawda szybko wyjdzie na jaw, a ona w końcu zrozumie, o co tak naprawdę chodziło Dorotce w czasie ich ostatniego spotkania!

Patrycja przyłapie Wiktora na kłamstwie w 280 odcinku "Przyjaciółek"!

W 280 odcinku "Przyjaciółek" Wiktor wróci do domu z pięknym bukietem kwiatów i od razu zacznie przepraszać swoją żonę. Wówczas Patrycja już będzie świadoma jego kłamstwa, ale będzie robić dobrą minę do złej gry, licząc na to, że jej mąż sam się przyzna! Ale niestety tak się nie stanie, gdyż Jeleński dalej będzie szedł w zaparte!

- Słuchaj, bardzo cię przepraszam, że nie udało się wyskoczyć na ten lunch - zacznie skruszony Wiktor.

- Tak, mówiłeś. Spotkanie za spotkaniem w kancelarii - przypomni jego słowa Patrycja.

- No właśnie - odpowie zmieszany, po czym szybko zmieni temat - A co u ciebie?

W tym momencie w 280 odcinku "Przyjaciółek" Patrycja mocno rozczaruje się postawą swojego męża i da temu upust, gdyż nie będzie mogła znieść tego, że Wiktor ją okłamuje! Tym bardziej, w perspektywie tego, że przecież obiecali sobie szczerość.

- Szczerze mówiąc, fatalnie. Dowiedziałam się, że Patryk chce mi tuż pod nosem otworzyć konkurencyjny salon - zacznie Kochan.

- No co ty, naprawdę? Nie wierzę - skwituje Jeleński.

- Ale to jeszcze nic. Gorzej... że mój mąż mnie okłamuje. Wpada z kimś do swojego starego mieszkania, a kancelaria zamknięta na cztery spusty - wybuchnie Patrycja, po czym wyrzuci kwiaty do kosza i będzie chciała wyjść, ale mąż ją zatrzyma, czym tylko doleje oliwy do ognia - Obiecywaliśmy sobie koniec z kłamstwami, z oszukiwaniem się. I naprawdę myślałam, że traktowaliśmy to poważnie...

Jeleński zdradzi Mikołaja przed matką w 280 odcinku "Przyjaciółek"!

Wówczas w 280 odcinku "Przyjaciółek" Wiktor nie będzie miał już innego wyboru jak tylko powiedzieć żonie prawdę. Szczególnie, że zostanie postawione na szali ich małżeństwo, a to będzie ostatnie, co chciałby w tej sytuacji stracić. Jeleński przyzna Kochan, że w jego starym mieszkaniu faktycznie dochodzi do spotkań, ale nie jego z żadną kochanką, a jej syna Mikołaja ze swoją nową dziewczyną Darią (Aurora Myśliwiec). I dopiero wtedy w 280 odcinku "Przyjaciółek" Patrycję ogranie szok. Oczywiście, Wiktor wyjaśni żonie, że ograniczają się one wyłącznie do wspólnej gry do konsoli, do czego z resztą wcześniej przekonywał go sam Mikołaj. I Kochan także będzie miała taką nadzieję. Ale mimo wszystko zdecyduje się porozmawiać z synem, aby nie zostać przedwczesną babcią. Choć to wcale nie będzie łatwe, o czym z resztą już wcześniej przekona się i jej mąż!