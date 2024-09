Przyjaciółki, odcinek 279: Nowy romans Wiktora? Dorotka będzie pewna, że mąż zdradza Patrycję - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 279 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 279 odcinku "Przyjaciółek" Patrycja i Wiktor wrócą z romantycznego wyjazdu, na który udali się tuż po uwolnieniu prawnika z więzienia i oczyszczenia go ze wszelkich wyrzutów w sprawie Adriana Bielewicza (Grzegorz Małecki). Małżonkowie spędzą ze sobą miłe chwile, w trakcie których ich uczucie odżyje na nowo, ale ich sielanka wcale nie potrwa długo, gdyż będzie trzeba wracać do rzeczywistości. A ta będzie już zupełnie inna! Wszystko przez to, że tuż po ich powrocie w 279 odcinku "Przyjaciółek" Mikołaj zacznie wymykać się z domu, a oni nie będą mieli pojęcia, gdzie. Do czasu aż Wiktor nie zdemaskuje syna Patrycji i nakryje go w mieszkaniu, które wcześniej chciał wynająć z pomocą Dorotki.

Dorotka pomoże Wiktorowi w sprawie wynajmu mieszkania w 279 odcinku "Przyjaciółek"!

Oczywiście, w 279 odcinku "Przyjaciółek" Dorotka nie będzie świadoma, że w mieszkaniu spotyka się syn Patrycji ze swoją dziewczyną, dlatego to Wiktora zacznie podejrzewać o romans! Tym bardziej, że przecież w przeszłości prawnik nie grzeszył wiernością. I choć oczywiście mu pomoże, to zrobi to bardzo niechętnie, gdyż nie będzie chciała być pośredniczką w spotkaniach Jeleńskiego z kochanką, którą nawet dostrzeże w środku!

- Nawet nie wiem, jakie są ceny najmu mieszkań w okolicy - powie Wiktor.

- Z sublokatorką jednak ciężko będzie wynająć - skwituje Dorotka.

Tym bardziej, gdy na spotkaniu u Anki (Magdalena Stużyńska) i Pawła (Bartłomiej Kasprzykowski) w 279 odcinku "Przyjaciółek" zobaczy jak bardzo Patrycja jest zapatrzona Wiktora, dla którego będzie gotowa na wszystko. I to przerazi ją jeszcze bardziej.

- Chce mu towarzyszyć we wszystkim - oświadczy Patrycja.

- We wszystkim?! - zdziwi się Dorotka.

Patrycja pozna tajemnicę Wiktora i Mikołaja w 280 odcinku "Przyjaciółek"!

Ale w 280 odcinku "Przyjaciółek" prawdy dowie się i Patrycja, gdy Wiktor w końcu powie jej o spotkaniach Mikołaja i Darii w mieszkaniu, które chciał wynająć właśnie dzięki Dorotce. Kochan będzie zszokowana takim obrotem spraw i będzie miała nadzieje, że ich schadzki będą ograniczały się wyłącznie do gry na konsoli, gdyż nie będzie miała zamiaru zostawać przedwczesną babcią. I oczywiście Jeleński w 280 odcinku "Przyjaciółek" ją w tym uspokoi, gdyż sam Mikołaj przyzna mu, że między nim, a Darią do niczego nie doszło. Ale czy to faktycznie będzie prawda? A może dopiero dojdzie? Tego dowiemy się już niebawem!