Przyjaciółki, odcinek 279: Powrót Jaśka! Inga odbierze przerażający telefon od byłego męża Zuzy - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 279 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 279 odcinku "Przyjaciółek" Inga dozna szoku, gdy w trakcie podróży z Dorotką (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer) zadzwoni do niej telefon, a na wyświetlaczu pojawi się imię Zuzy. I nic dziwnego, gdyż przecież jej przyjaciółka umrze, więc nie będzie możliwym, aby nieżyjąca Markiewicz dzwoniła do niej zza światów, choć i taka myśl przyjdzie Gruszewskiej do głowy. W 279 odcinku "Przyjaciółek" Inga natychmiast każe zatrzymać się Dorotce, po czym wysiądzie z samochodu i od razu odbierze telefon, gdzie po drugiej stronie usłyszy wcale nie Zuzę, a jej byłego męża, Jaśka, który zadzwoni z jej numeru.

- Stój! Dorota, stój! - nakaże jej Inga, po czym spyta w słuchawce - Zuza?

- Dzwoni do Ingi tajemniczy telefon. Nie taki tajemniczy, bo wyświetla się „Zuza”. To stawia ją do pionu, ma nadzieję, chociaż jest to absolutnie irracjonalne, że to może być ten telefon z zaświatów. Dzwoni jednak Jasiek, który opowiada o tym, jak sobie radzi z dzieciakami - mówiła Małgorzata Socha w rozmowie z Telewizją Polsat.

Telefon od Jaśka zmieni wszystko w 279 odcinku "Przyjaciółek"!

W 279 odcinku "Przyjaciółek" Jasiek zacznie opowiadać Indze o tym jak radzi sobie z synami - Grzesiem (Gabriel Pakieser) i Krzysiem (Aleksander Sułek) po śmierci Zuzy, a także zacznie wypytywać ją o dom w Warszawie, w którym kiedyś przed laty mieszkali. Oczywiście, Dorotka obieca się zająć tą sprawą, z kolei Gruszewska wpadnie na pomył, aby nieco przybliżyć chłopcom ich nieżyjącą już matkę. Inga postanowi nagrać filmik wspomnieniowy, o którym opowie także swoim przyjaciółkom - Ance (Magdalena Stużyńska) i Patrycji (Joanna Liszowska), a już w 280 odcinku "Przyjaciółek" zajmie się jego realizacją. I wtedy wpadnie na ich dawnego znajomego ze szkoły, Adama (Radosław Krzyżowski), który zagości w jej życiu na dłużej! A wszystko za sprawą jednego telefonu Jaśka!

- Inga wpada na pomysł, żeby przybliżyć trochę chłopcom, kim była ich mama, jak była wyjątkowa. Postanawia zrobić taki filmik wspomnieniowy i tak natrafia na swojego byłego kolegę z klasy, który pomaga ten filmik stworzyć - tłumaczyła Socha w wspomnianej rozmowie.

Adam pomoże stworzyć Indze filmik dla synów Zuzy w 281 odcinku "Przyjaciółek"!

W 280 odcinku "Przyjaciółek" Inga zacznie kręcić filmik wspomnieniowy dla synów Zuzy przed szkołą, do której wcześniej wszystkie chodziły. I właśnie tam natknie się na ich dawnego znajomego, który obecnie będzie jej dyrektorem. Adam od razu rozpozna swoją koleżankę sprzed lat, która opowie mu o smutnej historii Zuzy i prezencie dla jej synów, gdzie i on postanowi dołożyć swoją cegiełkę. W 281 odcinku "Przyjaciółek" mężczyzna przyniesie poruszające pamiątki z czasów, gdy jeszcze chodzili do szkoły, a także zaproponuje Indze pomoc w jego tworzeniu, którą ona oczywiście przyjmie. I tak zacznie się ich relacja, która jednak wcale nie skończy się dobrze! W przeciwieństwie do filmiku dla synów Zuzy!

- To spotkanie z początku niegroźne, takie spontaniczne, pełne wdzięczności i wspomnień zaczyna być trochę toksyczną relacją, która nie bez powodu będzie miała też duży wpływ na Ingę i na budowanie relacji jej z innymi - zapowiedziała aktorka.