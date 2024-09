Przyjaciółki 24 sezon. Borys dołączy do klubu byłych Ingi! Znajdzie sobie nowego kochanka - ZDJĘCIA

Powrót Borysa w 24 sezonie "Przyjaciółek"!

To już pewne, że w 24 sezonie "Przyjaciółek" znów pojawi się Borys! Były kochanek Ingi wróci z rocznego kontaktu w Singapurze, choć będzie ukrywał to przed Ingą. Tyle tylko, że jego sekret i tak się wyda, gdyż Gruszewska dostrzeże go przypadkiem na ulicy, po czym zacznie się zastanawiać, czy to na pewno on. Ale w tym pomoże jej już Dorotka (Agnieszka Sienkiewicz-Gauer), która go przed nią zdemaskuje. Wówczas ich relacja już zostanie mocno nadszarpnięta, ale to i tak nie będzie miało żadnego znaczenia. A wszystko przez to, że w 24 sezonie "Przyjaciółek" w życiu Ingi pojawi się już zupełnie inny mężczyzna, który zagości w nim na dłużej, więc Borys i tak schowa się w cień!

- Odezwie się też Borys, który będzie taką postacią, która znowu wprowadzi zamieszanie w jej życiu, chociaż ona postawiła kreskę na nim, myślała, że nie może na niego liczyć, nawet jako na przyjaciela - powiedziała Małgorzata Socha w rozmowie z Telewizją Polsat.

- Dlaczego Borys miałby mnie oszukiwać? - zapyta Inga, Dorotkę.

- Bo jest facetem? Bo oni to mają w genach? - usłyszy w odpowiedzi i szybko przekona się, że to prawda!

Nowy mężczyzna w życiu Ingi w 24 sezonie "Przyjaciółek"!

W 24 sezonie "Przyjaciółek" w życiu Ingi pojawi się Adam, w którego wcieli się Radosław Krzyżowski, dobrze znany widzom choćby jako lekarz Michał Sambor z "Na dobre i na złe". Tyle tylko, że tym razem w hitowym serialu Telewizji Polsat wcieli się w rolę dyrektora szkoły, do której wcześniej chodził z tytułowymi przyjaciółkami - Ingą, Anką (Magdalena Stużyńska), Patrycją (Joanna Liszowska) i zmarłą Zuzą (Anita Sokołowska). Zdradzamy, że właśnie przed nią już w 280 odcinku "Przyjaciółek" dojdzie do pierwszego spotkania Adama z Ingą, która będzie nagrywać tam filmik dla synów Markiewicz - Grzesia (Gabriel Pakieser) i Krzysia (Aleksander Sułek) na specjalną prośbę Jaśka (Marek Bukowski).

- Przepraszam - zagai ją Adam.

- Nie wolno filmować? - przerazi się Inga.

- Nie, czy pani nie jest przypadkiem Inga? - zapyta mężczyzna.

I już wiadomo, że na jednym w 280 odcinku "Przyjaciółek" się ono nie skończy! A to dlatego, że gdy Adam pozna historię Zuzy i dowie się o jej śmierci, to sam chętnie zaoferuje swoją pomoc przy tworzeniu filmiku dla jej synów, a na dodatek przyniesie Indze wzruszające pamiątki z ich czasów szkolnych, które będzie mogła do tego wykorzystać. I tak z pozoru niewinna relacja zmieni się w kolejnych odcinkach 24 sezonu "Przyjaciółek" w toksyczną, która odciśnie mocne piętno nie tylko na samej Gruszewskiej, ale budowaniu przez nią kolejnych relacji!

- Inga wpada na pomysł, żeby przybliżyć trochę chłopcom, kim była ich mama, jak była wyjątkowa. Postanawia zrobić taki filmik wspomnieniowy i tak natrafia na swojego byłego kolegę z klasy, który pomaga ten filmik stworzyć... To spotkanie z początku niegroźne, takie spontaniczne, pełne wdzięczności i wspomnień zaczyna być trochę toksyczną relacją, która nie bez powodu będzie miała też duży wpływ na Ingę i na budowanie relacji jej z innymi - dodała Socha we wspomnianej rozmowie.

Borys dołączy do Andrzeja i Roberta w 24 sezonie "Przyjaciółek"!

I to wszystko sprawi, że dla Borysa w 24 sezonie "Przyjaciółek" już nie będzie miejsca w życiu Ingi. Dawny kochanek podzieli los Andrzeja (Adam Adamonis) i Roberta (Krzysztof Wieszczek) i dołączy do klubu byłych Gruszewskiej. Tym bardziej, że po okłamaniu jej będzie miała do niego sporo żalu tak samo jak on do Dorotki, że go wydała. Do tego stopnia, że będzie chciała nawet nazywać go już swoim przyjacielem. Ale oczywiście, w 24 sezonie "Przyjaciółek" Borys tak łatwo się nie podda i postara się zrobić wszystko, aby ją odzyskać. Jednak w obliczu wszystkich okoliczności wystarczy to na tyle, aby dołączyć do jej dawnych kochanków!

- Takiego zestawu u Ingi jeszcze nie było! No marzyłam o takiej sytuacji i w tym sezonie marzenie się spełni😜 Piotrek, Krzysiek i Adaś przy jednym stole😇 - tak podpisała ich wspólne zdjęcie na Instramie.