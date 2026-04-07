Policjantki i Policjanci, odcinek 1402: Ranny w strzelaninie nastolatek podaje zaskakującą wersję zdarzeń, a podejrzany wszystkiemu zaprzecza

Fani serialu "Policjantki i Policjanci" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek dostarczył solidnej dawki emocji i mrocznych tajemnic. W centrum wydarzeń znalazło się śledztwo Mikołaja i Miłosza w sprawie brutalnego przestępstwa, w którym młoda kobieta została odurzona, zgwałcona i porzucona przy drodze. Dochodzenie szybko ujawniło, że tropy prowadzą zarówno do jej najbliższych, jak i głęboko skrywanych sekretów samej ofiary. Równocześnie z głównym wątkiem kryminalnym, prywatne życie bohaterów również nabrało tempa, bo Białach zaangażował Julka do tajnej misji związanej z Olą, a Poniatowski znów wpakował się w kłopoty. Wszystko to działo się, gdy sama Ola była skupiona na realizacji swojego wielkiego marzenia. Poprzedni epizod wyraźnie pokazał, że praca i życie prywatne funkcjonariuszy nieustannie się przenikają, prowadząc do nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1402 - streszczenie

W najnowszym odcinku patrol Leny i Bartosza zostaje wezwany do dramatycznego zdarzenia na placu zabaw, gdzie doszło do strzelaniny. Na miejscu funkcjonariusze znajdują rannego w udo nastolatka o imieniu Feliks, który utrzymuje, że incydent był wynikiem umówionej bójki z kolegą. Sprawcy, działający w maskach, zdołali zbiec z miejsca zdarzenia, jednak połączone siły policji i antyterrorystów doprowadzają do ujęcia jednego z podejrzanych. Mimo to, zatrzymany mężczyzna kategorycznie zaprzecza swojemu udziałowi, co znacznie komplikuje dalsze śledztwo. Równolegle rozwija się wątek osobisty – Sołtys dzieli się swoimi planami z Szulc, która postanawia interweniować w jego sprawie u byłego komendanta Witackiego, a ten zaczyna opracowywać własną strategię działania.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1402 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w swoim ulubionym serialu. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie dynamiczną akcję kryminalną z osobistymi perypetiami głównych bohaterów. Widzowie z pewnością zadają sobie pytanie, jak potoczą się losy śledztwa w sprawie strzelaniny i co planuje komendant Witacki. Aby poznać odpowiedzi, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 1402. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

16

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

"Policjantki i Policjanci" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w świat codziennej pracy wrocławskich funkcjonariuszy. Produkcja w unikalny sposób łączy pełne napięcia interwencje policyjne z prywatnym życiem bohaterów, pokazując ich zmagania, dylematy i relacje po służbie. To właśnie ten balans między dynamiczną akcją a wątkami obyczajowymi sprawia, że losy mundurowych śledzi się z zapartym tchem. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: