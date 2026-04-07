Uroczysko, odcinek 234: Zuza analizuje pozostawione na miejscu zbrodni makabryczne symbole, co kieruje jej podejrzenia w stronę satanistów

Emocje po ostatnim odcinku serialu "Uroczysko" jeszcze nie opadły, a twórcy zaserwowali nam kolejną mrożącą krew w żyłach zagadkę. Tym razem funkcjonariusze zostali wezwani do klasztoru w Miłośnie, gdzie w kościele odnaleziono ciało zakonnicy, a makabryczne, krwawe symbole na ścianie sugerowały rytualny mord. Filip zlecił zabezpieczenie śladów z tajemniczej pięcioramiennej gwiazdy, podczas gdy Laura potwierdziła, że siostra Róża desperacko walczyła o życie. Śledczy stanęli więc przed wyzwaniem odkrycia tajemnic skrywanych za murami klasztoru. W tle tych dramatycznych wydarzeń Dylan próbował naprawić swoją relację z Olkiem, nieświadomy, że jego zachowanie mogło zwrócić uwagę Walickiego. Czego zatem możemy spodziewać się po tak mocnym otwarciu nowego wątku?

"Uroczysko" odc. 234 - streszczenie

Śledztwo w sprawie zamordowanej zakonnicy nabiera tempa, gdy Filip przesłuchuje siostrę Eulalię, która jako ostatnia widziała ofiarę żywą. Niespodziewanie, z pozoru niewinny kompot staje się kluczowym dowodem, naprowadzając policjanta na zupełnie nowy trop. Funkcjonariusze starają się wyjaśnić zagadkę obecności w żołądku denatki leku, który został wycofany z rynku 30 lat temu. W tym samym czasie Zuza analizuje pozostawione na miejscu zbrodni makabryczne symbole, takie jak martwy gołąb i liczba 666, co kieruje jej podejrzenia w stronę satanistów. Wkrótce na jaw wychodzi szokująca prawda, że osoba w czarnym habicie jest wpływową postacią w kościele szatana, a Olek zostaje zdemaskowany. Na domiar złego, za wycieraczką policyjnego auta pojawia się tajemnicza wiadomość.

"Uroczysko" odc. 234 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszego ciągu kryminalnych zmagań w Uroczysku już wkrótce poznają kolejne fakty w prowadzonym śledztwie. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dostarczając widzom solidnej dawki napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych dla fabuły wydarzeń. Premierowa emisja 234. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który od lat trzyma nas w napięciu, serwując kryminalne zagadki w malowniczej, choć pełnej mrocznych sekretów scenerii. Fani z zapartym tchem śledzą losy dynamicznego duetu policjantów - Agaty i Filipa - którzy muszą mierzyć się nie tylko ze zbrodniami, ale i z własnym, skomplikowanym życiem prywatnym. Każda nowa sprawa to gwarancja emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które sprawiają, że nie można oderwać się od ekranu. W serialu występują m.in.: