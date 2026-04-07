Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 130: Biała podejmuje próbę odbudowy relacji z własną córką. Wymagająca praca po raz kolejny staje jej na drodze

Ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" dostarczył nam prawdziwego thrillera i mrożącej krew w żyłach zagadki. Pola i Damian zmierzyli się z wyjątkowo brutalną egzekucją, znajdując w domu uduszone ciała małżeństwa Narlochów oraz ich pięcioletniego wnuka. Sprawca działał z zimną krwią, a gdy wkrótce w identyczny sposób zginął kolejny krewny, jedynym ocalałym z całej rodziny został syn pary, Szczepan. Mężczyzna jednak, zamiast współpracować z policją, po wyjściu ze szpitala postanowił działać na własną rękę, ukrywając swoją żonę i córkę. Sprawa skomplikowała się do granic możliwości, pozostawiając śledczych w martwym punkcie. Co jeszcze kryje ta mroczna, rodzinna tajemnica?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 130 - streszczenie

W najnowszym odcinku Biała angażuje się w poszukiwania Sandry Kotelskiej, córki swojej bliskiej przyjaciółki. Jej niepokój gwałtownie wzrasta, gdy w pokoju zaginionej odkrywa zakrwawione prześcieradło, co sugeruje, że mogło dojść do tragedii. Pierwszy trop w śledztwie prowadzi do byłego partnera dziewczyny, Marcela Kilińskiego, który utrzymuje, że Sandra porzuciła go dla zamożnego biznesmena Andrzeja Stefańskiego. Sytuacja komplikuje się, gdy policja próbuje przesłuchać Stefańskiego i okazuje się, że on również zniknął bez śladu. W międzyczasie, w obliczu trudnego dochodzenia, Biała podejmuje próbę odbudowy relacji z własną córką, jednak wymagająca praca po raz kolejny staje jej na drodze.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 130 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów bohaterów i rozwiązania nowej, mrocznej zagadki. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a sprawa podwójnego zaginięcia z pewnością dostarczy wielu zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić tej dawki policyjnych wrażeń, mamy dobrą wiadomość. Najnowszy, 130. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

7

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to produkcja, która od samego początku trzyma w napięciu, przedstawiając pracę elitarnej jednostki policji walczącej z przestępczością zorganizowaną. Akcja serialu skupia się na grupie dowodzonej przez nadinspektora "Musashiego" Gołaszewskiego, która rozpracowuje siatkę kryminalną przemycającą przez gdański port narkotyki, broń i żywy towar. Bohaterowie często muszą działać na granicy prawa, by dorównać brutalności przestępców, a każda sprawa to skomplikowana układanka. Ten mroczny świat i złożone śledztwa sprawiają, że serial zyskał rzeszę wiernych fanów. W serialu występują m.in.: