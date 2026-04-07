Uroczysko, odcinek 233: rytualny mord w klasztorze. Zakonnica desperacko walczyła o życie

Emocje po ostatnim odcinku "Uroczyska" jeszcze nie opadły, a my już nie możemy doczekać się kolejnego! Zagadka związana z wygraną zdrapką, zdjęciami z polaroidu i opróżnioną skrytką wciąż pozostawała nierozwiązana, a sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna. Tosia cudem uszła z życiem, podczas gdy śledczy próbowali ustalić, czego napastnik szukał w mieszkaniu Ludmiły. Olek dokonał kluczowego odkrycia, że ofiara, nazywana „Matką Boską okienną”, mogła zobaczyć coś, co kosztowało ją życie. W tle tych wydarzeń Zuza próbowała przekonać Agatę do rozmowy z Filipem, a Maria została niespodziewanie literacką muzą. Nowe tropy, w tym tajemnicze wycinanki z gazet i wizyta u jubilera, tylko potęgują napięcie, więc czego możemy spodziewać się tym razem?

"Uroczysko" odc. 233 - streszczenie

W najnowszym odcinku serialu policjanci zostaną wezwani do sprawy, która wstrząśnie lokalną społecznością. W kościele na terenie klasztoru w Miłośnie odnalezione zostaje ciało jednej z zakonnic. Śledztwo od samego początku nabiera mrocznego charakteru, gdyż na ścianach widnieją krwawe symbole, w tym pięcioramienna gwiazda, co nasuwa podejrzenie mordu rytualnego. Filip natychmiast zleca dokładne zabezpieczenie wszystkich śladów, a koronerka Laura po wstępnych oględzinach stwierdza, że siostra Róża do samego końca toczyła desperacką walkę o życie. Detektywi będą musieli odkryć tajemnice, które od dawna skrywały klasztorne mury. Wątek poboczny skupi się na Dylanie, który próbując odbudować swoją relację z Olkiem, nie zdaje sobie sprawy, że jego działania mogą przyciągnąć niepożądaną uwagę Walickiego.

"Uroczysko" odc. 233 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują kolejnych emocji i zwrotów akcji, a nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy ich w nadmiarze. Tajemnicza śmierć w klasztorze zapowiada śledztwo pełne napięcia i nieoczekiwanych odkryć, które wciągnie widzów bez reszty. Jeśli chcecie jako pierwsi poznać rozwiązanie tej zagadki, koniecznie zarezerwujcie sobie czas na seans. Premierowa emisja 233. odcinka serialu "Uroczysko" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:00 na antenie TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to serial, który idealnie łączy w sobie urok małego miasteczka z mrożącymi krew w żyłach zagadkami kryminalnymi. Choć miejscowość wydaje się oazą spokoju, to właśnie tu, za sprawą turystów i lokalnych sekretów, dochodzi do najbardziej skomplikowanych zbrodni. W centrum akcji stoi niezawodny, choć skrajnie różny, policyjny duet – Agata i Filip, którzy wspólnie rozwiązują sprawy wstrząsające lokalną społecznością. Serial zgrabnie splata dwuodcinkowe śledztwa z prywatnymi perypetiami ulubionych bohaterów z komendy. W serialu występują m.in.: