Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 129: Po egzekucji rodziny jedyny ocalały ucieka ze szpitala, by ukryć żonę i córkę

Emocje w Trójmieście znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek "Sprawiedliwych. Trójmiasta" dostarczył nam prawdziwego rollercoastera wrażeń. Pola i Damian zajęli się wstrząsającą sprawą skatowanej Marioli Sochy oraz uduszonego niemowlęcia, gdzie początkowo wszystko wskazywało na byłego partnera kobiety, Pawła. Szybko jednak okazało się, że choć porwał on dwójkę starszych dzieci, to w momencie jego ucieczki niemowlę wciąż żyło. Ten zaskakujący zwrot akcji skierował śledczych na zupełnie nowy trop, prowadzący do recydywisty Andrzeja Lewickiego. W tle tych dramatycznych wydarzeń obserwowaliśmy także Lucynę, która planowała wykorzystać naiwność Kosmy do swoich prywatnych celów. Z tyloma nierozwiązanymi zagadkami, napięcie przed kolejnym spotkaniem z bohaterami jest ogromne.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 129 - streszczenie

Pola i Damian stają przed zadaniem rozwiązania sprawy brutalnej egzekucji rodziny Narlochów. W ich domu śledczy odkrywają zwłoki małżeństwa oraz ich pięcioletniego wnuczka, którzy zostali uduszeni za pomocą worków zabezpieczonych taśmą. Tajemnicza, nadpalona świeca znaleziona na miejscu zbrodni dodaje sprawie mrocznego charakteru. Kiedy wkrótce ginie kolejny członek rodziny w identyczny sposób, jedynym ocalałym pozostaje Szczepan, syn zamordowanej pary. Mężczyzna, który w ciężkim stanie trafił do szpitala, po odzyskaniu przytomności ucieka, unikając współpracy z policją, i postanawia na własną rękę ukryć w bezpiecznym miejscu swoją żonę Beatę oraz córkę.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 129 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny odcinek, aby poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów i śledzić rozwój skomplikowanych dochodzeń. Nadchodząca odsłona serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zapowiada się niezwykle emocjonująco, a sprawa, z którą zmierzą się śledczy, wstrząśnie nawet najbardziej doświadczonymi funkcjonariuszami. Fani z pewnością zastanawiają się, gdzie i kiedy będą mogli obejrzeć najnowszy epizod, by nie przegapić żadnego szczegółu tej zagadki. Premierowa emisja 129. odcinka serialu odbędzie się 13 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to produkcja, która od samego początku trzyma w napięciu i zabiera widzów w mroczny świat zorganizowanej przestępczości. Serial śledzi losy elitarnej jednostki policji, która pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego" Gołaszewskiego stawia czoła najgroźniejszym kryminalistom. Każdy odcinek to nowa, złożona sprawa, w której funkcjonariusze często muszą balansować na granicy prawa, aby doprowadzić śledztwo do końca. Produkcja zyskała rzesze fanów dzięki dynamicznej akcji i świetnie zarysowanym postaciom. W serialu występują m.in.: