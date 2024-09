Pierwsza miłość we Włoszech. Bajkowy ślub Kaliny i Oskara nad jeziorem Como. W tym hotelu gości też George Clooney - ZDJĘCIA, WIDEO

Gdzie kręcono ślub Kaliny i Oskara z "Pierwszej miłości"? Wiemy, co to za hotel nad jeziorem Como

Ślub Kaliny i Oskara w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" to jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń w historii serialu! Nigdy wcześniej produkcja nie realizowała scen ślubu w tak romantycznych okolicznościach, w jednym z piękniejszych zakątków Europy, czyli nad jeziorem Como we Włoszech.

Twórcy "Pierwszej miłości" zadbali o to, by ślub Kaliny i Oskara został w pamięci widzów na długo. Stąd taki wybór miejsca, gdzie jedna z bardziej lubianych par złoży małżeńską przysięgę. Zdjęcia do ślubu kręcone były pod koniec maja, właśnie wtedy spora część ekipy wyjechała do Włoch. Ale tylko wybrani aktorzy, czyli ekranowi narzeczeni, Magdalena Wieczorek i Filip Gurłacz, mieli to szczęście, by przenieść się na plan zdjęciowy nad jezioro Como przy Grand Hotel Villa Serbelloni.

Hotel, w którym w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" zamieszkają Kalina i Oskar, na tarasie którego wezmą ślub to jeden z bardziej ekskluzywnych na świecie. W jego pobliżu swoje rezydencje posiada wielu znanych aktorów, w tym George Clooney, który do Grand Hotel Villa Serbelloni wpada na kawę!

Co się stanie na ślubie Kaliny i Oskara w 3848 odcinku "Pierwszej miłości"?

Ślub Kaliny i Oskara w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" będzie nie tylko triumfem wielkiej miłości, ale dostarczy też wzruszeń, momentów dramatycznych, a także szokujących zwrotów akcji. Tuż po tym jak para powie "tak" rozegrają się wydarzenia, których nikt nie będzie przewidywał.

W GALERII ZDJĘĆ ze ślubu Kaliny i Oskara w 3848 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczycie ujęcie przerażonej panny młodej. Taka reakcja Kaliny ma związek z tym, co spotka jej córkę Marlenkę (Amelia i Emilia Baranowskie) i tajemniczym prezentem, który dziewczynka dostanie od nieobliczalnej Oliwki (Anastazja Małocha)...