Pierwsza miłość. Remek żyje i wróci w nowym sezonie! Razem z Łucją zniszczy Melkę. Będzie zemsta w dniu ślubu? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-18 15:20

Sensacyjny finał sezonu serialu "Pierwsza miłość" odsłonił prawdę o "śmierci" Remka Reterskiego (Stefan Pawłowski). Minął ponad rok od dramatycznych wydarzeń na łodzi, kiedy Melka (Ewa Jakubowicz) była przekonana, że zabiła swojego męża. Remek wcale nie zmartwychwstał, bo nigdy nie umarł. Ciało Retereskiego nigdy nie zostało wyłowione z rzeki. To już pewne, że w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach Reterski wróci do żywych i razem ze swoją matką Łucją (Anna Samusionek) zrealizuje plan zemsty. Jak będzie chciał zniszczyć Melkę i Piotrka (Michał Mikołajczak)? Sprawdź, co już wiadomo!

Czy Remek i jego matka Łucja w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach zrealizują plan zemsty na Melce?

Dalsze losy Melki i Piotrka w nowym sezonie "Pierwszej miłości" jesienią będą w rękach Remka Reterskiego i Łucji. Zakochani, którzy dopiero co ogłosili swoje zaręczyny, razem z rodziną i przyjaciółmi świętowali swoje szczęście, mogą się spodziewać wszystkiego co najgorsze po mężu Melki i jej teściowej. 

W ostatnim 4236 odcinku "Pierwszej miłości", który został wyemitowany w Polsacie w piątek, 12.06.2026, podczas przyjęcia w „Barbarianie” narzeczeni byli w znakomitym nastroju, ponieważ wszystko układało się po ich myśli. Nawet Łucja życzyła im wszystkiego najlepszego. Reterska na pożegnanie powiedziała, że miło się patrzy na ich dwoje razem. I właśnie wtedy Melkę ogarnęło przerażające przeczucie, że wydarzy się coś złego

W ostatniej chwili finału sezonu "Pierwszej miłości" pojawił się jednak mąż Melki, który na pewno będzie chciał zburzyć jej spokój, szczęście z Piotrkiem. Łucja odwiedziła uznanego za zmarłego Remka. Chociaż ciała Reterskiego nigdy nie odnaleziono w rzece, to nawet ona przerwała poszukiwania. Nikomu nie powiedziała, że Remek żyje, że odnalazła syna i spotyka się z nim w tajemnicy nawet przed kochankiem Krystianem (Patryk Pniewski).  

Wiele wskazuje na to, że Remek i Łucja zaplanują zemstę na Melce, że do ostatecznej konfrontacji może dojść nawet podczas ślubu Melki i Piotrka. Bo Reterski na pewno ma złe zamiary, nie będzie bezczynnie patrzył, jak jego żona wychodzi za mąż za innego. 

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Remek nie zginął w "Pierwszej miłości", ale od ponad roku Melka myśli, że zabiła męża

Całego, zdrowego i żywego Remka widzowie "Pierwszej miłości" zobaczyli w finałowej scenie 4236 odcinka, ale warto przypomnieć dlaczego Melka, Piotrek i wszyscy dokoła nich myślą, że Reterski już nie żyje. Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w 3987 odcinku "Pierwszej miłości" (emisja w Polsacie w środę, 2.04.2025), kiedy podczas szarpaniny z Remkiem Melka wrzuciła męża do wody, a potem przyznała się, że go zabiła. Jednak Reterski nie zginął. Ciała nigdy nie wyłowiono z Odry. 

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Melka i Piotrek namiętnie całują się w parku, szczęśliwi przed powrotem Remka. Obok Łucja w zebrzastej marynarce przekazuje coś mężczyźnie, a Remek ma groźną minę. Więcej o ich losach w Pierwszej miłości na Super Seriale.
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