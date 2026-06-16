Pierwsza miłość. Bartek zdradzi Ilonę i rzuci ją dla Emilki w nowym sezonie? Popełni największy błąd w życiu! - ZWIASTUN

Emilka i Bartek znów razem w "Pierwszej miłości" po wakacjach! Zdradzi Ilonę z byłą żoną

Zdrada Bartka z Emilką w odcinkach "Pierwszej miłości" zniszczy jego związek z Iloną? Trudno podejrzewać, że po tym, jak Miedzianowski spędzi noc z byłą żoną, jego obecna partnerka mu wybaczy i uzna to za błąd, który nie będzie miał wpływu na ich wspólną przyszłość. Szczególnie, że Ilona dojdzie do wniosku, że pragnie czegoś więcej, że zależy jej na tym, by razem z Bartkiem rozpocząć kolejny etap życia.

Dlatego w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" lekarka zaproponuje Miedzianowskiemu, żeby razem zamieszkali. Mocno go tym zaskoczony, ale Bartek przemyśli wszystko i rozsądek podpowie mu, że Ilona jest kobietą, z którą może być szczęśliwy. Niestety nadal nie zapomni o Emilce, która zdradziła go i porzuciła dla Fryderyka (Andrzej Kłak), kiedy siedział w więzieniu. W najgorszych chwilach za kratkami przy Bartku była Ilona, ale to z Emilką łączy go dziecko i wiele wspomnień...

Zobacz też: Śmierć Kamila w Pierwszej miłości? Ciężko ranny Biały nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki - ZWIASTUN

Zdrada Bartka to będzie błąd w nowym sezonie "Pierwszej miłości"

Uczucie do Emilki popchnie Bartka do zdrady w nowym sezonie "Pierwszej miłości". Szybko jednak zrozumie, że noc z byłą żoną to błąd, że chociaż Emilka nigdy nie będzie mu obojętna i nadal go do niej ciągnie, to z Iloną chce dzielić dalej życie. Dlatego w 4242 odcinku "Pierwszej miłości" po wakacjach Bartek przyzna się Ilonie, że ją zdradził z Emilką, ale to był błąd. - Nie chcę cię stracić... - zapewni nową ukochaną.

- A czego chcesz? - zapyta wprost Ilona.

Bartek nie zostawi Ilony dla Emilki w "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej?

Po tych słowach Ilony w odcinkach "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej Bartek zadzwoni do Emilki, żeby uprzedzić ją, że noc, którą spędzili razem nigdy więcej się nie powtórzy. Ona z kolei zwierzy się Marcie (Honorata Witańska) z tego, co zaszło między nią a Bartkiem. Przyjaciółka doradzi jej, że skoro nadal ich do siebie ciągnie, to powinni nie tracić więcej czasu i być znowu razem. Tyle że Bartek będzie innego zdania.

Pierwsza miłość po wakacjach ZWIASTUN. Kamil zginie w Kosowie? Bartek wróci do Emilki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

17