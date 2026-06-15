Śmierć Kamila w Pierwszej miłości? Ciężko ranny Biały nagra pożegnalną wiadomość dla Angeliki - ZWIASTUN

Czy Kamil Biały zginie w wybuchy miny w Kosowie w nowym sezonie "Pierwszej miłości"?

Śmierć Kamila w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach to jeden z tych wątków, który będzie rozpalał największe emocje wśród widzów już na początku września. Właśnie wtedy Angelika będzie miała sen, który stanie się zapowiedzią tragicznych wydarzeń w Kosowie. Przyśni jej się zmarła Ania (Anna Pentz), narzeczona Białego, która zapewni, że zaopiekuje się Białym. Do Angeliki dotrze, że stało się coś złego, że po ostatniej rozmowie z Kamilem, która pozwoli jej uwierzyć, że niedługo znów będą razem, los znów okrutnie ich doświadczy.

Wybuch miny, w którą Kamil i inni żołnierze wjadą wojskowym pojazdem w Kosowie nastąpi w 4240 odcinku "Pierwszej miłości" po przerwie wakacyjnej! Następnego dnia portale informacyjne zaczną podawać wstrząsające informacje o eksplozji i ofiarach - głównie Polakach! Służby ratunkowe natychmiast przystąpią do akcji. Samoloty przetransportują część jednostki do Polski, ale czy będzie wśród nich ciężko ranny Kamil.

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Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach. Nieznany los rannego Kamila po wybuchu

Zwiastun "Pierwszej miłości" po wakacjach odsłania tylko fragmenty scen z odcinków, które w Polsacie będą emitowane we wrześniu. Widać na nich, jak przerażona Angelika razem z Igą (Waleria Gorobets) i Filipem (Dominik Smaruj) będzie czekała na wieści o stanie Kamila. Jako dziewczyna rannego żołnierza, czyli osoba spoza rodziny, niczego nie wyciągnie od dowódców Białego w jednostce w Polsce. Więcej dowie się jednak siostra Kamila, Melka (Ewa Jakubowicz).

- Pojazd kontyngentu wjechał na ładunek wybuchowy. W chwili obecnej jego los nie jest nam znany... - usłyszy przerażona.

Jedyną osobą, która w nowym sezonie "Pierwszej miłości" będzie mogła pomóc Angelice dowiedzieć się czegoś więcej o tym, czy Kamil żyje, w jakim jest stanie i gdzie teraz przebywa, będzie jej ojciec Bolesław (Dawid Zawadzki). Olszewski to gangster, który ma rozległe kontakty, jednak nie będzie chciał kiwnąć palcem w sprawie Białego, jeśli córka nie spełni jego jednego warunku.

Śmierć Kamila Białego w "Pierwszej miłości". Taką wiadomość zostawi dla Angeliki na pożegnanie

Ciężko ranny Kamil w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach będzie przeczuwał zbliżającą się śmierć. Ostatkiem sił chwyci za telefon i nagra dla Angeliki pożegnalną wiadomość. Zaraz potem umierający Biały straci przytomność.- Teraz będzie ci ciężko, będziesz myślała, że nie dasz rady. Ale musisz wytrzymać, słyszysz? Przepraszam, że to się tak kończy... Kocham cię... - to będą ostatnie słowa Kamila w nowym sezonie "Pierwszej miłości".

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