Pierwsza miłość po wakacjach. Biały nie żyje? Angelika błaga znienawidzonego ojca o pomoc

Angelika(Patrycja Franczak) przechodziła ciężką chorobę nowotworową i walczyła o życie w szpitalu, podczas gdy jej ukochany Biały (Igor Paszczyk) nie miał pojęcia co się z nią dzieje i dlaczego mnie pojawiła się na jego przysiędze wojskowej, podejrzewał ją nawet o zdradę.

Gdy stan Angeliki w końcu się poprawił, wróciła do domu i podjęła próbę stanięcia na nogi, zatrudniając się w zakładzie jubilerskim. Jej szczęście nie trwało długo, wkrótce została brutalnie porwana przez kibolskie bojówki, z którymi zatargi miał jej despotyczny ojciec, Bolesław Olszewski (Dawid Zawadzki). Porywacze zażądali aż dwóch milionów złotych okupu. Zamiast ratować córkę, Bolesław podjął cyniczną grę i wystawił swoją żonę Elizę (Anna-Maria Sieklucka) jako przynętę, co skończyło się dla niego tragicznie – policja odnalazła go broczącego we krwi.

Po tym koszmarze Angelika i Eliza złożyły szokujące zeznania, twierdząc, że porwania w ogóle nie było! Kobiety świadomie skłamały i zawarły ryzykowny układ z porywaczami oraz Świderem (Damian Wasilewski), by pod pretekstem fikcyjnego porwania zgarnąć pieniądze i raz na zawsze odkupić swoją wolność od bezwzględnego Bolesława. Biały, po tych wszystkich druzgocących wydarzenia zdał sobie sprawę, jak bardzo kocha Angelikę. Los jednak nie jest dla nich łaskawy, to co wydarzy się w kolejnych odcinkach może przekreślić na zawsze ich plany na wspólną przyszłość.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4240: Angelika zatrudnia się w klinice

Angelika (Patrycja Franczak) spróbuje definitywnie odciąć się od tamtego mrocznego okresu i chaosu związanego ze śledztwem. Dziewczyna postanowi pójść za dość prowokacyjną radą Filipa (Dominik Smaruj) i zatrudni się jako pracownik dorywczy – salowa w klinice We-Med. Nowe zajęcie szybko przyniesie pierwsze pozytywne efekty. Podczas wykonywania codziennych obowiązków Angelice i Filipowi uda się w końcu zakopać topór wojenny i dojść do całkowitego porozumienia.

"Pierwsza miłość" odc. 4240: Wybuch w Kosowie. Biały nie żyje?!

Dodatkowym motywatorem i zastrzykiem pozytywnej energii okaże się podnosząca na duchu rozmowa telefoniczna z Białym (Igor Paszczyk), który obecnie stacjonuje na misji wojskowej w Kosowie. Słysząc głos ukochanego, Angelika poczuje, że jej życie wreszcie zaczyna się powoli układać, a najgorsze chwile ma już za sobą. Nagle rozlega się wybuch...

W kolejnych odcinkach Angelika będzie żyła w nieustannym strachu, obsesyjnie myśląc o swoim ukochanym. Zaczną ją nawiedzać koszmary oraz tragiczne wizje. W końcu zwróci się o pomoc do swojego ojca, który szybko wyczuje w tym okazję dla siebie. To początek kolejnych problemów w rodzinie Bolesława, Angeliki i Elizy, które po raz kolejny ujawnią, jak podłym człowiekiem jest Bolesław.

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