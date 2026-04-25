Pierwsza miłość, odcinek 4212: Makabryczne odkrycie policji - w kałuży krwi leży postrzelony Bolesław

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212
Wydarzenia w domu Olszewskich osiągnęły punkt krytyczny. Po serii manipulacji, porwaniu córki i desperackich próbach Elizy, dochodzi do krwawej kulminacji. 4212.dochodzi do krwawych potyczek. Policja znajduje Bolesława w kałuży krwi. Kto pociągnął za spust i jakie będą konsekwencje tego wystrzału dla zaginionej Angeliki?
Tragiczny finał porachunków
Policja, która zjawia się u Bolesława, ma nadzieję na przełom w sprawie zaginionej Angeliki. Zamiast informacji o dziewczynie, funkcjonariusze zastają jednak widok postrzelonego Bolesława leżącego we własnej krwi. Wszystko wskazuje na to, że Bolesław przeliczył się w swoich kalkulacjach. Jego próby grania na nosie porywaczom i lekceważenie Darka doprowadziły do tragedii. Śledczy muszą teraz ustalić, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami tuż przed ich przyjazdem. Czy doszło do konfrontacji z porywaczami, którzy zniecierpliwieni brakiem okupu postanowili wymierzyć sprawiedliwość? A może to Darek, realizując swój mściwy plan, postanowił osobiście dokończyć sprawę?
Żadnego porwania nie było!
Sytuację komplikuje fakt, że w tym samym czasie Eliza i Angelika składają na komisariacie zaskakujące zeznania, twierdząc, że żadnego porwania nie było. Ta nagła zmiana frontu sugeruje, że kobiety zostały zastraszone lub zawarły z kimś niebezpieczny układ.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)