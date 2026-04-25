Pierwsza miłość, odcinek 4212: Makabryczne odkrycie policji - w kałuży krwi leży postrzelony Bolesław

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212

Wydarzenia w domu Olszewskich osiągnęły punkt krytyczny. Po serii manipulacji, porwaniu córki i desperackich próbach Elizy, dochodzi do krwawej kulminacji. 4212.dochodzi do krwawych potyczek. Policja znajduje Bolesława w kałuży krwi. Kto pociągnął za spust i jakie będą konsekwencje tego wystrzału dla zaginionej Angeliki?

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Tragiczny finał porachunków

Policja, która zjawia się u Bolesława, ma nadzieję na przełom w sprawie zaginionej Angeliki. Zamiast informacji o dziewczynie, funkcjonariusze zastają jednak widok postrzelonego Bolesława leżącego we własnej krwi. Wszystko wskazuje na to, że Bolesław przeliczył się w swoich kalkulacjach. Jego próby grania na nosie porywaczom i lekceważenie Darka doprowadziły do tragedii. Śledczy muszą teraz ustalić, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami tuż przed ich przyjazdem. Czy doszło do konfrontacji z porywaczami, którzy zniecierpliwieni brakiem okupu postanowili wymierzyć sprawiedliwość? A może to Darek, realizując swój mściwy plan, postanowił osobiście dokończyć sprawę?

Żadnego porwania nie było!

Sytuację komplikuje fakt, że w tym samym czasie Eliza i Angelika składają na komisariacie zaskakujące zeznania, twierdząc, że żadnego porwania nie było. Ta nagła zmiana frontu sugeruje, że kobiety zostały zastraszone lub zawarły z kimś niebezpieczny układ.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)