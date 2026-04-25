Pierwsza miłość, odcinek 4212: Makabryczne odkrycie policji - w kałuży krwi leży postrzelony Bolesław

Joanna Dembek
2026-04-25 17:59

Niespodziewany zwrot akcji w 4212. odcinku serialu "Pierwsza miłość! Funkcjonariusze policji, prowadząc rutynowe działania operacyjne pod domem Bolesława, zostają zaalarmowani hukiem wystrzału. To, co zastają wewnątrz budynku, przejdzie ich najśmielsze oczekiwania. Na podłodze, w kałuży krwi, leży ciężko ranny Olszewski. Czy to tragiczny koniec bezwzględnego męża Elizy, czy może początek jeszcze większej intrygi, w którą zamieszani są porywacze Angeliki? To i wiele więcej zobaczycie już w piątek, 8 maja. Zachęcamy również do czytania streszczeń.

Informacje o Pierwszej miłości znajdziesz na Super Seriale.
"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212

Wydarzenia w domu Olszewskich osiągnęły punkt krytyczny. Po serii manipulacji, porwaniu córki i desperackich próbach Elizy, dochodzi do krwawej kulminacji. 4212.dochodzi do krwawych potyczek. Policja znajduje Bolesława w kałuży krwi. Kto pociągnął za spust i jakie będą konsekwencje tego wystrzału dla zaginionej Angeliki?

Tragiczny finał porachunków

Policja, która zjawia się u Bolesława, ma nadzieję na przełom w sprawie zaginionej Angeliki. Zamiast informacji o dziewczynie, funkcjonariusze zastają jednak widok postrzelonego Bolesława leżącego we własnej krwi. Wszystko wskazuje na to, że Bolesław przeliczył się w swoich kalkulacjach. Jego próby grania na nosie porywaczom i lekceważenie Darka doprowadziły do tragedii. Śledczy muszą teraz ustalić, co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami tuż przed ich przyjazdem. Czy doszło do konfrontacji z porywaczami, którzy zniecierpliwieni brakiem okupu postanowili wymierzyć sprawiedliwość? A może to Darek, realizując swój mściwy plan, postanowił osobiście dokończyć sprawę?

Żadnego porwania nie było!

Sytuację komplikuje fakt, że w tym samym czasie Eliza i Angelika składają na komisariacie zaskakujące zeznania, twierdząc, że żadnego porwania nie było. Ta nagła zmiana frontu sugeruje, że kobiety zostały zastraszone lub zawarły z kimś niebezpieczny układ.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
