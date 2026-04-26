Pierwsza miłość, odcinek 4212: Nie było żadnego porwania?! Szokujące zeznania Angeliki i Elizy

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212
Odcinek 4212 pokazuje, że w „Pierwszej miłości” nic nie jest czarno-białe. Czy Bolesław przeżyje i odpowie za swoje okrutne kalkulacje? Czy Eliza i Angelika zdołają utrzymać swoją wersję wydarzeń przed dociekliwymi śledczymi? Jedno jest pewne – po tych zeznaniach życie bohaterów nigdy nie wróci do dawnego porządku.
Dramatyczny finał losów Bolesława
Bolesław Olszewski przez lata żył w przekonaniu o własnej nietykalności, ignorując narastające konflikty w rodzinie i własną przeszłość, aż napięte relacje z żoną Elizą i córką Angeliką osiągnęły punkt krytyczny, gdy kobiety zaczęły walczyć o niezależność. Niespodziewanie przeszłość Bolesława dopadła go w brutalny sposób – jego zatargi z kibolami przerodziły się w dramat, gdy Angelika, tuż po rozpoczęciu pracy u jubilera, została brutalnie porwana, a żądanie dwóch milionów złotych okupu miało być formą zemsty za jego pychę. Zamiast chronić rodzinę, Bolesław postanowił podjąć desperacką i cyniczną grę, wykorzystując Elizę jako przynętę, jednak jego plan zakończył się fiaskiem, a finałem całej intrygi było odnalezienie go przez policję, leżącego w kałuży krwi.
Czy porwanie było mistyfikacją?
Po tragedii Eliza i Angelika składają zeznania, w których twierdzą, że porwania w ogóle nie było, co całkowicie zmienia obraz wydarzeń i wprowadza chaos w ustaleniach śledczych. Wszystko wskazuje na to, że kobiety mogły działać pod presją lub świadomie zawrzeć układ ze Świderem i rzekomymi porywaczami, by uwolnić się od Bolesława, a decyzja Elizy o przyjęciu kontrowersyjnej propozycji sugeruje, że stawką była nie tylko kwestia pieniędzy, lecz przede wszystkim ich własna wolność.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)