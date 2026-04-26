Pierwsza miłość, odcinek 4212: Nie było żadnego porwania?! Szokujące zeznania Angeliki i Elizy

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4212

Odcinek 4212 pokazuje, że w „Pierwszej miłości” nic nie jest czarno-białe. Czy Bolesław przeżyje i odpowie za swoje okrutne kalkulacje? Czy Eliza i Angelika zdołają utrzymać swoją wersję wydarzeń przed dociekliwymi śledczymi? Jedno jest pewne – po tych zeznaniach życie bohaterów nigdy nie wróci do dawnego porządku.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Dramatyczny finał losów Bolesława

Bolesław Olszewski przez lata żył w przekonaniu o własnej nietykalności, ignorując narastające konflikty w rodzinie i własną przeszłość, aż napięte relacje z żoną Elizą i córką Angeliką osiągnęły punkt krytyczny, gdy kobiety zaczęły walczyć o niezależność. Niespodziewanie przeszłość Bolesława dopadła go w brutalny sposób – jego zatargi z kibolami przerodziły się w dramat, gdy Angelika, tuż po rozpoczęciu pracy u jubilera, została brutalnie porwana, a żądanie dwóch milionów złotych okupu miało być formą zemsty za jego pychę. Zamiast chronić rodzinę, Bolesław postanowił podjąć desperacką i cyniczną grę, wykorzystując Elizę jako przynętę, jednak jego plan zakończył się fiaskiem, a finałem całej intrygi było odnalezienie go przez policję, leżącego w kałuży krwi.

Czy porwanie było mistyfikacją?

Po tragedii Eliza i Angelika składają zeznania, w których twierdzą, że porwania w ogóle nie było, co całkowicie zmienia obraz wydarzeń i wprowadza chaos w ustaleniach śledczych. Wszystko wskazuje na to, że kobiety mogły działać pod presją lub świadomie zawrzeć układ ze Świderem i rzekomymi porywaczami, by uwolnić się od Bolesława, a decyzja Elizy o przyjęciu kontrowersyjnej propozycji sugeruje, że stawką była nie tylko kwestia pieniędzy, lecz przede wszystkim ich własna wolność.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4212. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 8 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)