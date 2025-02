Pierwsza miłość. Oto teściowa Melki. Anna Samusionek w roli matki Remigiusza Reterskiego

Matka Reterskiego wkroczy do życia Melki w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"

W wątku Melki pojawi się nowa postać. Chodzi o Łucję, matkę jej zmarłego męża. Jak każdy zapewne pamięta, Melka z Remigiuszem tworzyli specyficzną parę, a związek był pełen układów, niebezpieczeństw i przemocy. Odkąd Melka i Remigiusz powrócili do Wrocławia, odżyły stare uczucia do Piotrka. Potajemny romans był żywo śledzony przez zaborczego Reterskiego, który nie mógł tak zostawić tej sprawy. Skandal i afery trwały długo, Piotrek przypłacił miłość do kobiety porwaniem i torturami, ale ostatecznie to Remigiusz zginął i zniknął z życia dziewczyny. Czy aby na pewno?

Już. 3. marca 2025 r. w "Pierwszej miłości" pojawi się Łucja. Piękna blondynka, która przedstawi się jako teściowa Melki! Tego przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) z pewnością się nie spodziewa. Co ma na celu pojawienie się matki Reterskiego, skoro Remigiusz nie żyje, a Melka związała się z Piotrkiem? Scenarzyści szykują niespodzianki.

Anna Samusionek dołącza do obsady "Pierwszej miłości"

Popularna aktorka Anna Samusionek dołączy do ekipy "Pierwszej miłości" już w marcu. Co prawda, praca aktorki na planie hitu Polsatu zaczęła się z odpowiednim wyprzedzeniem, ale widzowie poznają postać Łucji dopiero 3. marca 2025 r.

Anna Samusionek znana jest z takich ról jak m.in.: szalona Lucynka z "Na dobre i na złe" czy Ilona Zdybicka z "Na Wspólnej". Aktorka brała udział w wielu produkcjach telewizyjnych i filmowych. Czy widzowie polubią jej odsłonę jako matkę Reterskiego?

Łucja namiesza w życiu Melki. Fani komentują

To pewne, że Łucja pojawi się w życiu ukochanej Piotrka nie bez przyczyny. Wiele widzów daje znać w komentarzach na Instagramie, że Anna Samusionek wygląda bardziej jak siostra Melki, aniżeli jej teściowa! Fakt jest taki, że serialowa Łucja faktycznie może poszczycić się nienagannym stylem i charyzmą. Czy idealny wygląd będzie szedł w parze z krystalicznym charakterem? Tu mogą zacząć się schody...

Piekna kobieta 😍 uwielbuam urode Pani Ani 😍

A czyli na wspólnej i pierwsza miłość zaraz się połączą na dobre 😂 Remek gdzie Twoje zmartwychwstanie!?! Czekamy 🤣

Super. Nie mogę się doczekać - czytamy komentarze pod postem na oficjalnej stronie "Pierwszej miłości" na Instagramie.