Pierwsza miłość, ostatni odcinek 4040: Angelika ucieknie ze szpitala?! Ruszy wielka akcja ratunkowa - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4026: Tak psychol Mateusz rozkocha w sobie Teresę! Matka Kingi nikomu się nie przyzna, co robi ze Stikiem w więzieniu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" ostatni odcinek 4040 - piątek, 20.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4039 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Angelika dowie się, że dotychczasowe leczenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Chemia zawiodła, a jedyną nadzieją na wyzdrowienie pozostanie przeszczep szpiku. Dziewczyna, zmęczona ciągłym pobytem w szpitalu, zapragnie choć na chwilę poczuć się normalnie i zamarzy o wyjściu na imprezę organizowaną przez Filipa. Jednak chłopak, świadomy zagrożeń, odmówi, tłumacząc, że opuszczenie szpitala mogłoby być dla niej śmiertelne.

W międzyczasie, Biały zaprosi na imprezę Milenę, tajemniczą dziewczynę poznaną podczas walk w King’s Fitness. Ani Kamil, ani Filip nie zdają sobie sprawy, że Milena i Angelika to ta sama osoba...

Angelika ucieknie z kliniki w 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość"! Rozpoczną się dramatyczne poszukiwania

W finałowym 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Angelika postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i ucieknie z kliniki. Jej zniknięcie wywoła panikę wśród bliskich. Rodzice dziewczyny, Kamil i Filip, natychmiast rozpoczną poszukiwania, angażując w nie wszystkich znajomych.

Czy Angelika przeżyje w finale sezonu, w 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?!

W 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość", który będzie ostatnim przed wakacyjną przerwą, los Angeliki pozostanie niepewny. Czy uda się ją odnaleźć na czas? Czy jej stan zdrowia pozwoli na przetrwanie poza szpitalem? Czy widzowie będą musieli poczekać na odpowiedzi aż do powrotu serialu po wakacjach? Wiemy z pewnością, że w 4040 odcinku serialu "Pierwsza miłość" emocje sięgną zenitu, a finał sezonu rozgrzeje was do granic możliwości!

Pierwsza miłość. Edward załatwi Izabelę! Teresa omotana przez psychola Mateusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.