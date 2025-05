Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Chora na białaczkę Angelika straci nadzieję na wyleczenie? Przeszczep będzie jej ostatnią szansą - ZDJĘCIA

W 4039 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Angelika (Patrycja Franczak), która od dłuższego czasu zmaga się z białaczką, otrzyma druzgocącą wiadomość... Chemioterapia nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Lekarze poinformują ją, że jedyną szansą na uratowanie życia jest przeszczep szpiku kostnego. W 4039 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dziewczyna będzie na skraju załamania, a jej determinacja do walki z chorobą zacznie słabnąć. Czy to będzie oznaczać najgorszy scenariusz z możliwych? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.