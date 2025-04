Pierwsza miłość. Milena śmiertelnie chora! Biały przeżyje koszmar jak po stracie Anki - ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsza miłość, odcinek 4009: Biały błysnął w ringu, teraz czeka go piekło! Alan wystawi go na najgorszego przeciwnika - ZDJĘCIA

Milena zemdleje na oczach Białego w serialu "Pierwsza miłość"!

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" Milena, która tak naprawdę nazywa się Agnieszka pokaże, że jej życie to jedna wielka tajemnica. Dziewczyna zrobi na Białym ogromne wrażenie. Choć będzie go nieźle irytować swoim zachowaniem i skrywaniem faktów o sobie, to chłopak i tak nie odpuści. Spędzą razem coraz więcej czasu, a ich znajomość rozwinie się w nieoczekiwanym kierunku. Jednak nikt nie spodziewa się tego, co wydarzy się pod jednym z budynków...

Otóż w najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do sceny rodem z dramatu medycznego. Podczas rozmowy Milena nagle zacznie tracić siły i zemdleje prosto w ramionach Białego! Chłopak wpadnie w panikę i nie będzie wiedział, jak jej pomóc. A słowa Mileny, wypowiedziane chwilę przed utratą przytomności: "Słodki jesteś, ale ja jestem niezniszczalna" zabrzmią jeszcze bardziej dramatycznie, niż mogłoby się wydawać...

Biały w serialu "Pierwsza miłość" zakocha się w śmiertelnie chorej dziewczynie?

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" Biały będzie całkowicie zauroczony Mileną. Mimo że jego serce wciąż będzie rozdarte po stracie Anki, to przy tajemniczej dziewczynie znowu poczuje, że może być szczęśliwy. Jednak los będzie miał dla niego wyjątkowo okrutny plan. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a jej nagłe omdlenie to tylko początek dramatu! Biały z każdym dniem będzie zakochiwał się w niej coraz mocniej, nie wiedząc, że ta relacja może go doprowadzić do kolejnej tragedii...

Koszmar Białego w serialu "Pierwsza miłość" dopiero się zacznie!

W najnowszych odcinkach serialu "Pierwsza miłość" koszmar Białego dopiero nabierze tempa. Mężczyzna, który jeszcze do niedawna przeżywał żałobę po Ance, wpadnie w wir emocji związanych z Mileną. Jednak gdy zacznie odkrywać, że dziewczyna coś ukrywa, jego świat znów zacznie się walić...