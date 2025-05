Pierwsza miłość, odcinek 4028: Angelika chora na białaczkę! Filip zakocha się w intrygującej znajomej Białego? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4028 - poniedziałek, 2.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Angelika chora na białaczkę! Ten dramat wolała zatrzymać dla siebie, bo na co dzień przybiera maskę twardej, nieustępliwej młodej kobiety, która może wszystko. Tak właśnie widzi ją Biały, który po śmierci Anki myślał, że nikogo więcej nie spotka… Aż tu nagle los postawił na jego drodze piękną Milenę. Tak przynajmniej przedstawiała się dziewczyna, która w rzeczywistości ma na imię Angelika. To ona przyciągnie uwagę Filipa!

Choroba Angeliki. Ma białaczkę!

W 4028 odcinku „Pierwszej miłości” Angelika będzie leżała w jednej z sal w We-Med. Na jaw wyjdzie szokująca, okrutna prawda o dziewczynie. Tajemnicza, zdystansowana Angelika cierpi na białaczkę! Ta bardzo poważna choroba powoli wykańcza młody organizm… Angelika przybiera maskę silnej, zdystansowanej, ale w środku z pewnością drży o swoje życie.

Już w 4028 odcinku „Pierwszej miłości” pojawią się wyniki badań Angeliki, które pozostawią wiele do życzenia. O szybkim powrocie do zdrowia nie ma mowy. Dziewczyna musi być pod obserwacją lekarzy i spełniać zalecenia. Wszystko wskazuje na to, że czeka ją naprawdę długa walka o zdrowie i życie.

Filip przejmie się losem Angeliki. Zakocha się w tej samej dziewczynie, co Biały?

Los w „Pierwszej miłości” bywa przewrotny, co tylko udowodnią kolejne odcinki serialu. Biały nie wie o chorobie Angelika, która przedstawiła się jako Milena. Mało tego, mało kto zna prawdziwą historię rodzinną dziewczyny. Wiadomo już, że jej rodzice są bogaci i mogą na wiele sobie pozwolić, ale cała prawda o tajemniczej Angelice pozostaje owiana tajemnicą.

Co w sytuacji, w której Filip w 4028 odcinku „Pierwszej miłości” przejmie się losem Angeliki i to nie tylko dlatego, że dziewczyna będzie pacjentką We-Med?! Młody Wenerski zakocha się w tej samej dziewczynie, co Biały?! Z tego może wyjść poważne zamieszanie.

