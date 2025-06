Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4033: Marysia ofiarą pożaru! Kacper narazi życie, żeby uratować żonę z ognia - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4033 odcinku "Pierwszej miłości" wydarzy się coś, co na zawsze odmieni życie Marysi (Aneta Zając) i Kacpra (Damian Kulec)! Staną w obliczu śmiertelnego zagrożenia, gdy ogień pochłonie klub fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), a Marysia zostanie uwięziona w środku. Kacper w 4033 odcinku "Pierwszej miłość" nie zawaha się ani chwili i rzuci się w płomienie, by ratować ukochaną żonę. Czy to się uda? Czy Marysia wyjdzie cało z pożaru? Szczegóły oraz ZDJĘCIA poniżej i ZWIASTUN.