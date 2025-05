Pierwsza miłość, odcinek 4032: Alan zginie w pożarze klubu? Brat Oskara padnie ofiarą brutalnego ataku! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4032 - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4032 odcinku "Pierwszej miłości" Alan ulegnie niebezpiecznemu wypadkowi! W fitness klubie Kingi wybuchnie pożar, a brat Oskara stanie się jedną z ofiar szokująco niebezpiecznej sytuacji. Dojdzie do najgorszego, a Alan straci życie w płomieniach?

Tragedia Alana. Postanowi zmienić swoje życie, ale los szykuje okrutną niespodziankę

Do tragedii Alana dojdzie niemal w tym samym momencie, w którym postanowi wyjść "na prostą", uporządkować swoje życie i zastanowić się, co dalej... Zrozumie, że kolejne kłopoty z organizacją nielegalnych walk i powiązania z podejrzanymi osobami typu Iwa (Redbad Klynstra), mocno mu nie służą. Sprawy zajdą za daleko i nawet Oskar nie wytrzyma kolejnych zawirować w życiu Alana. Nie ma sił na wyskoki, niebezpieczne sytuacje, w które uwikłany jest brat.

Kiedy w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" wściekły mąż Kaliny (Magdalena Wieczorek) wyrzuci bratu, że naraża jego rodzinę, że jest nieodpowiedziany i myśli tylko o sobie, Alan postanowi postawić wszystko na jedną kartę. Zechce zerwać z szemranym półświatkiem i zacząć sprawy od początku. W 4032 odcinku "Pierwszej miłości" umówi się z Igą (Waleria Gorobets) na kawę. Między nim a stewardessą zaiskrzy. Niestety do spotkania nie dojdzie, bo wydarzy się tragedia!

Pożar w Fitnessie Kingi w 4032 odcinku "Pierwszej miłości"

Alan nie przewidzi szokującego ataku w Fitnessie Kingi. Nagle zostanie zaatakowany, a klub stanie w płomieniach! W 4032 odcinku "Pierwszej miłości" rozpęta się pożar. Alan straci przytomność i padnie na ziemię. Nie zarejestruje, że zaraz może stracić życie w śmiercionośnych płomieniach. Mało tego, w klubie znajdzie się także Marysia (Aneta Zając).

W podobnym czasie pod Fitness biznes Kingi podjedzie Kacper (Damian Kulec). To on zobaczy ogień i pomyśli, że w środku znajduje się przerażona żona. Wejdzie do środka, wyprowadzi ukochaną, ale co z Alanem?! Czy Nowaczyk zdoła uratować także jego?! Zdradzamy, że Alan nie straci życia w płomieniach. Ma szansę na rozpoczęcie nowego życia.