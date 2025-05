Pierwsza miłość, odcinek 4023: Iga zakocha się w Alanie? Uratuje ją przed bandytą i tak się zacznie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4023 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4023 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Iga zacznie postrzegać Alana w zupełnie nowym świetle. Wszystko przez niebezpieczną sytuację na ulicy i nagły atak na stewardessę. Dziewczyna nie przewidzi, że ktoś czyha na jej bezpieczeństwo.

Atak na Igę w 4023 odcinku "Pierwszej miłości". Alan ją uratuje!

Będzie szła w stroju stewardessy z walizką w ręku, aż nagle obcy mężczyzna zaczepi ją i zacznie nagabywać. Przestraszona córka Pauliny szybko się odsunie, da do zrozumienia, że nie chce żadnego kontaktu. Nachalny mężczyzna przekroczy granicę, nie uszanuje zdania Igi i wszystko wskaże na to, że zaraz wydarzy się wielkie nieszczęście. W tym momencie w 4023 odcinku "Pierwszej miłości" pojawi się Alan. Zobaczy podejrzaną scenę na ulicy, przestraszoną i zaszokowaną minę Igi i natychmiast wywnioskuje, że koleżanka potrzebuje ratunku. Nieustępliwy Alan doskoczy do oprycha, odciągnie go od stewardessy i zadba o jej bezpieczeństwo. Nie pozwoli, by córka Pauliny ucierpiała.

Iga zakocha się w Alanie? Zrobi na niej wielkie wrażenie

Niebezpieczny napad i obrona Alana w 4023 odcinku "Pierwszej miłości" pozwolą Idze spojrzeć na kolegę z zupełnie innej strony. Doceni jego odwagę, niesienie pomocy i dbanie o jej bezpieczeństwo. Ratunek z opresji spowoduje, że stewardessa nie wyjdzie spod wrażenia silnego i wysportowanego brata Oskara.

Zdradzamy, że fascynacja Igi Alanem nie będzie chwilowa. Po niebezpiecznej akcji na ulicy, Iga wyleci do pracy, ale wracając z kolejnej podróży pomyśli o znajomym. Kupi mu mały upominek i osobiście uda się wręczyć prezent. Reakcja Alana na niespodziewany prezent będzie dość osobliwa... Czy to możliwe, by między Igą i bratem Oskara narodziło się prawdziwe uczucie, które miałoby szansę na szczęśliwy finał? Ta dwójka zacznie często na siebie wpadać w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".