Pierwsza miłość, odcinek 4033: Dramatyczna akcja ratunkowa Kacpra w płonącym klubie Kingi! Znajdzie tam nie tylko Marysię - ZDJĘCIA

Koniec Pierwszej miłości. Kacper przekona się, że Marysia nie myliła się co do Izabeli. Straszny w skutkach pożar w ostatnim 4032 odcinku - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość", odcinek 4033 – po przerwie wakacyjnej, 22 sezon, o godz. 18 w Polsacie

Pożar w fitness klubie Kingi w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dosłownie zatrzyma czas... W środku znajdzie się uwięziona Marysia, a jej mąż Kacper bez wahania ruszy jej na ratunek. W nowym sezonie "Pierwszej miłości", którego emisję na antenie zobaczymy już po przerwie wakacyjnej okaże się, że nie tylko Marysia będzie potrzebowała pomocy. Kacper w rozproszonym ogniu znajdzie także Alana. Pytanie tylko, czy zdoła uratować żonę i brata Oskara?

Możemy zdradzić już teraz, że w 22 sezonie serialu "Pierwsza miłość" Kacper nie zawaha się ani przez chwilę. Gdy tylko dowie się, że w środku płonącego klubu znajduje się Marysia, od razu rzuci się w ogień. Doktor Nowaczyk zaryzykuje własne życie, by odnaleźć żonę w śmiertelnej pułapce, jednak w kłębach dymu znajdzie jeszcze Alana, który równie mocno będzie potrzebował pomocy.

Dramatyczna akcja ratunkowa Kacpra w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Marysia w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie uwięziona w jednym z pomieszczeń, dusząca się od dymu i całkowicie bezsilna. Gdy Kacper wreszcie do niej dotrze, ich spojrzenia powiedzą wszystko - przerażenie, ulga i świadomość, że ta chwila może być ich ostatnią. Ale ucieczka z płonącego klubu nie pójdzie łatwo…

Po wyprowadzeniu Marysi na zewnątrz Kacper usłyszy coś, co dosłownie go zmrozi. Gdzieś głębiej w klubie usłyszy kolejną ofiarę pożaru! Alan, który również znajdzie się w środku, będzie leżał nieprzytomnie, ranny i przysypany odłamkami mebli.

Pierwsza miłość - Kiedy i gdzie oglądać 22 sezon, po wakacjach?

Finał sezonu zbliża się wielkimi krokami! Obecna seria miała swoją premierę we wrześniu 2024 roku i od tamtej pory towarzyszyła widzom aż pięć razy w tygodniu o godz. 18:00 na antenie Polsatu. Wszystko wskazuje na to, że ostatni odcinek przed przerwą wakacyjną zostanie wyemitowany w piątek, 6 czerwca 2025 roku. A co potem? Choć stacja nie ogłosiła jeszcze oficjalnej daty powrotu "Pierwszej miłości", można się spodziewać, że 22. sezon zadebiutuje - jak co roku - pod koniec sierpnia lub na początku września.