Pierwsza miłość, odcinek 4022: Marysia zmierzy się z Mają! Przyłapie ją z Kacprem i straci nad sobą panowanie - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4022 - piątek, 23.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Podejrzenia Marysi potwierdzą się w 4022 odcinku "Pierwszej miłości". To, co zobaczy w gabinecie Kacpra, gdy zobaczy męża z Mają Łapacz nie pozostawi jej żadnych wątpliwości, kto ostatnio zabiera mu aż tyle czasu. Nie dość, że Marysia będzie musiała sama radzić sobie z problemami z Julką (Dąbrówka Kruk), która Izabela (Olga Bończyk) nastawi przeciwko niej, to jeszcze Kacper odsunie się od niej jeszcze bardziej. Powodem niby będą kłopoty finansowe kliniki We-Med, ale to nieprawda.

Marysia sama w walce z Izabelą w 4022 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4022 odcinku "Pierwszej miłości" matka Kacpra tak wyprowadzi Marysię z równowagi tym, że coraz bardziej skłóci ją z Julką, że coraz bardziej bezradna będzie gotowa dzwonić na policję! Nie pozwoli na to, żeby Izabela manipulowała Julką, odebrała jej córkę, którą chce podle wykorzystać do rozbicia ich rodziny!

Maja w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" zapyta Kacpra, co do niej czuje

A najgorsze w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" będzie to, że Maja Łapacz nie będzie już ukrywała przed Kacprem, że liczy na coś więcej w ich relacji. - Czy ty coś do mnie czujesz? - zapyta wprost żonatego przyjaciela. Wybierze kiepski moment na to, żeby zbliżyć się do Kacpra.

Kacper i Maja przyłapani przez Marysię w 4022 odcinku "Pierwszej miłości"

W momencie gdy Maja w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" podejdzie do Nowaczyka i czule dotknie jego ramienia, do gabinetu wejdzie Marysia. I wszystko stanie się jasne. Atrakcyjna lekarka stanie się w oczach Marysi groźną rywalką, która przekracza wszelkie granice! Nie ma oporów by podrywać żonatego faceta, tak jak to robiła z Maurycym (Dawid Dziarkowski), by sprawdzić, czy jego małżeństwo z Lucynką (Delfina Wilkońska) to jednak fikcja.

Czy Maja odczepi się od Kacpra? Marysia nie odpuści!

Dopiero w windzie w 4022 odcinku "Pierwszej miłości" dojdzie do ostrej konfrontacji pomiędzy kobietami. Marysia powie Mai wprost, że nie życzy sobie jej bliskich relacji z Kacprem. - Odczep się od niego! - rzuci do rywalki, a Maja uda głupią, że nie wie, o co żonie Nowaczyka chodzi.

Kolejne odcinki wyjaśnią, czy lekarka będzie trzymała się z daleka od męża Marysi.