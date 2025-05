Pierwsza miłość. To koniec Kacpra. Tak wyglądał ostatni dzień z Marysią. Pożegnał nie tylko żonę - ZDJĘCIA

"KONIEC! 😀 Dziś zakończyłem zdjęcia do @pierwszamilosc ❤️ Przede mną wakacje i chwila na “przewietrzenie głowy”. Dla Was to serial (który, mam nadzieję lubicie 🙂) dla mnie to co sezon dziesiątki tysięcy km w samochodzie, niewiele mniej w pociągu, dziesiątki nocy poza domem i Rodziną 😥❤️, wiele stron tekstu “przerzucanego przez głowę” dziennie, zamarzanie w zimie i topienie się z gorąca latem. Tysiące ujęć, spotkań, rozmów, śmiechów, nerwów, wzlotów i upadków…

Ale to przede wszystkim Ludzie. Kochani Ludzie, bez których pracowitości, talentu i poświęcenia nie dałoby się dłużej “ciągnąć tego wózka”. Od Producentki (❤️ @monikamik ) przez Reżyserów, Operatorów, Scenografów, Świetlików, Garderobiane, Makeup po każdego z pionów “technicznych”. To piękna drużyna ❤️ Szczególnie jak zawsze dziękuję: Mojej “Żonie” @aneta_zajac_official Tyś mi podporą w tym trudzie diabelskim! 😀 Dzięki za to, że zawsze mogę na Ciebie liczyć! ❤️" - napisał Damian Kulec.