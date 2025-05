Koniec Pierwszej miłości. Znamy datę ostatniego odcinka przed wakacjami!

"Pierwsza miłość" znika z anteny na okres wakacji!

To już pewne, że 4032 odcinek "Pierwszej miłości" będzie ostatnim w obecnie emitowanym sezonie. Hit Polsatu znika na okres przerwy wakacyjnej, zresztą podobnie jak inne produkcje stacji oraz konkurencji. Na szczęście "Pierwsza miłość" nie zostaje zdjęta z ekranów już w maju, tak jak ma to miejsce np. w przypadku "M jak miłość" lub innych hitów TVP.

"Pierwsza miłość" znika natomiast w czerwcu, a 4032 odcinek będzie ostatnim w obecnie emitowanym sezonie.

Kiedy emisja 4032 odcinka "Pierwszej miłości", ostatniego przed wakacjami?

Zdradzamy, że 4032 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany 6. czerwca 2025 r. To piątek, co oznacza, że od kolejnego poniedziałku nie ma co liczyć na premierowe odsłony przygód ulubionych bohaterów. Przypomnijmy, że serial "Pierwsza miłości" jest emitowany w stacji Polsat od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

Oczywiście z wyjątkiem okresu wakacji, który dla "Pierwszej miłości" startuje właśnie od 6. czerwca 2025 r.

Co wydarzy się w ostatnim, 4032 odcinku "Pierwszej miłości" przed wakacjami?

Emocjonujący finał sezonu "Pierwszej miłości" dostarczy wielu wrażeń. Widzów czeka ostra kłótnia między wściekłym Oskarem (Filip Gurłacz), a wplątanym w niezłe kłopoty Alanem (Alan Andersz). Zdradzamy, że do planowanego spotkania Alana i Igi (Waleria Gorobets) nie dojdzie.

Wszystko przez to, że w klubie fitness Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) dojdzie do tragedii. Alan z Marysią (Aneta Zając) wpadną w wielkie niebezpieczeństwo, we wnętrzu klubu rozszaleje się pożar, a Kacper (Damian Kulec) będzie jedyną osobą, która może pomóc żonie oraz bratu Oskara. Wydarzenia przybiorą bardzo niebezpieczny i wzruszający obrót. Czy Kacper zdoła uratować ukochaną oraz Alana? Z tego będą poważne kłopoty...