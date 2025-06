Pierwsza miłość, odcinek 4031: Janek postawi Lilce granice! Nie przyzna się Kindze, że ma dziecko z kochanką - ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Iga postawi się matce! Miłość do Alana okaże się silniejsza - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Chory Wenerski zrobi wszystko, by trafić pod nóż najlepszego chirurga! Stawką będzie jego życie - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4039: Pamela rozwścieczona ślubem Kulasa i Anieli! Zrobi wszystko, by go zrujnować

"Pierwsza miłość" odcinek 4031 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zdesperowana Lilka w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" będzie miała tylko jeden cel - zdobyć Janka, żeby jej córka Pola miała ojca i "szczęśliwą" rodzinę! Kochanka męża Kingi będzie przed nim udawała, że niczego nie oczekuje, nie chce go do niczego zmuszać, ale prawda jest taka, że Lilka jest niczym Kaja (Elżbieta Trzaskoś), która chciała złapać Oskara (Filip Gurłacz) na dziecko. Kai się nie udało, Oskar i Kalina (Magdalena Wieczorek) zdemaskowali wariatkę, niebezpieczną mitomankę. Ale Janek nie jest aż tak sprytny.

Janek w w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" udowodni Lilce jak kocha ich córkę

Nie dość, że w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" Stańczuk w tajemnicy przed Kingą odwiedzi Lilkę i swoją córkę, to jeszcze zapewni kochankę, że nie zamierza uciekać od odpowiedzialności. Zaangażuje się coraz bardziej w opiekę nad małą Polą, dając tym samym Lilce dowód, że kocha ich dziecko, że ta ojcowska miłość to znacznie więcej niż obowiązek.

Janek w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" nie powie Kindze o dziecku z Lilką

W momencie, gdy w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" Lilka rozmarzy się już o wspólnym życiu z Jankiem i małą Polą, on postawi jej twarde granice, da do zrozumienia, że nie ma na co liczyć, bo nigdy nie będą razem. Jednocześnie niewierny, zakłamany Janek będzie chciał nadal zachować wszystko w tajemnicy, żeby Kinga nie dowiedziała się nie tylko o zdradzie, ale o dziecku, które jest owocem jednej pijackiej nocy z Lilką.

- Tatuś będzie nasz - obieca córce Lilka, która sprytnie sobie wymyśliła, jak przywiązać do siebie Janka i sprawić, że jego małżeństwo z Kingą się rozpadło.

Czy kochanka Janka weźmie sprawy w swoje ręce i powie Kindze prawdę o dziecku? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".