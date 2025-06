Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4031: Lilka złapie Janka na dziecko? Mąż Kingi uzna Polę za swoją córkę. To dopiero początek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4031 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Lilka (Sylwia Sokołowska) osiągnie swój cel i doprowadzi do tego, że Janek (Maciej Mikołajczyk) uzna ich córkę Polę za swoje dziecko! Mąż Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) postąpi tak, jak trzeba. To jednak wcale nie oznacza, że przyzna się Kindze do zdrady i do tego, że Lilka urodziła mu córkę. Powstrzyma go zagrożona ciąża, strach o życie Kingi i dziecka, które ma wadę genetyczną i umrze tuż po porodzie. W tajemnicy przed żoną Janek w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" odwiedzi Lilkę i małą Polę. A to dopiero początek. Zobacz ZWIASTUN tych scen.