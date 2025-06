Pierwsza miłość. Produkcja wydała komunikat, kiedy koniec sezonu! Padła data ostatniego odcinka - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4031: Lilka złapie Janka na dziecko? Mąż Kingi uzna Polę za swoją córkę. To dopiero początek - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kiedy ostatni odcinek "Pierwszej miłości" przed przerwą wakacyjną?

Koniec sezonu "Pierwszej miłości" jak zwykle nastąpi przed rozpoczęciem wakacji. Jednak w przeciwieństwie do innych popularnych seriali, które przerwę letnią maja już od maja, produkcja postanowiła, że premierowe odcinki będą emitowane aż drugiej połowy czerwca!

Na oficjalnych kontach "Pierwszej miłości" na Facebooku i Instagramie pojawił się komunikat produkcji z datą emisji finałowego odcinka. A wszystko po to, by widzowie nie musieli już prześcigać się w domysłach, w jakim momencie nastąpi koniec, które wątki bohaterów zostaną urwane, pozostaną bez wyjaśnienia aż do nowych odcinków jesienią.

To już pewne - 4040 odcinek "Pierwszej miłości" będzie ostatnim tego sezonu, a jego premiera w piątek, 20.06.2025, w Polsacie, czyli podczas trwania długiego weekendu czerwcowego, który rozpocznie się Bożym Ciałem już w czwartek, 19 czerwca.

"Widzieliśmy w komentarzach spekulacje na temat końca tego sezonu 🤭 przed nami jeszcze 3 tygodnie premierowych odcinków! Cieszycie się? 🥰" - czytamy potwierdzoną informację.

Dlaczego przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" będzie mniej odcinków?

Przed ostatnim 4040 odcinkiem "Pierwszej miłości" w piątek, 20 czerwca, będą dwa dni przerwy. Nie tylko w Boże Ciało Polsat nie pokaże premierowego odcinka, ale także w środę, 18 czerwca, nie będzie "Pierwszej miłości" w telewizji. Powód? Tego dnia o godzinie 16.20 rozpocznie się mecz - siatkówka kobiet: Liga Narodów Polska - Holandia.

Czyli podsumowując, w poniedziałek (16 czerwca) 4038 odcinek "Pierwszej miłości", we wtorek (17 czerwca) 4039 odcinek i finałowy sezonu 4040 dopiero w piątek, 20.06.2025.

Jak się skończy "Pierwsza miłość"? Co się wydarzy w ostatnim 4040 odcinku?

W ostatnim 4040 odcinku "Pierwszej miłości" akcja będzie się toczyła tylko w klinice We-Med i w firmie Karola Wekslera (Karol Strasburger). Rodzice chorej na białaczkę pacjentki Angeliki (Patrycja Franczak), Eliza (Anna Maria Sieklucka) i jej mąż (Dawid Zawadzki), podniosą alarm, gdy okaże się, że ich córka zniknęła z kliniki. Wszyscy - z Kamilem Białym (Igor Paszczyk) i Filipem Wenerskim (Dominik Smaruj) na czele - zaangażują się w poszukiwania Angeliki.

W finale sezonu "Pierwszej miłości" na zorganizowanej przez młodego Wenerskiego imprezie pojawią się tylko Julita (Dagmara Bryzek) z Radkiem (Karol Biskup). Przyjdzie też Florek (Michał Kurek), ale ten nie będzie miał ochoty na zabawę. Dlaczego? Z wściekłości, że Filip nie dotrzymał umowy.

Między Arturem Kulczyckim (Łukasz Płoszajski), a nową pracownicą Wekslera, co chwilę będzie dochodzić do spięć. Bo to przecież była żona Artura, Berenika Gajewska (Maria Konarowska). Okaże się, że dawne żale między nimi nie wygasły. Podobnie jak wzajemne przyciąganie...