Pierwsza miłość, odcinek 4028: Wariatka Kaja zdemaskowana! Oskar usłyszy, że nie jest ojcem jej syna - ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsza miłość, odcinek 4035: Paulina zakaże Idze miłości do Alana! Nie pozwoli, by chuligan był partnerem jej córki - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4029: Kacper pożałuje swoich błędów! Zrobi wszystko, by naprawić małżeństwo z Marysią. Zaproponuje jej to! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4028 - poniedziałek, 2.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Konfrontacja Kaliny z Kają i Oskarem w 4028 odcinku "Pierwszej miłości" pozwoli Korzeniowskich wreszcie uwolnić się od niebezpiecznej mitomanki? Nie do końca. Niezrównoważona psychicznie Kaja, która sfałszowała wyniki badań DNA, by wrobić Oskara w ojcostwo Kostka, zrobiła ze swojego męża Mikołaja (Michał Kamiński) brutalnego tyrana, nie będzie miała już nic w zanadrzu.

Kalina w 4028 odcinku "Pierwszej miłości" pokaże Oskarowi wyniki testów DNA syna Kai

Bo gdy w 4028 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina z prawdziwymi wynikami testów na ojcostwo Kostka dotrze do hotelu w Lublinie, Oskar już się nie nabierze na kłamstwa wariatki! Uwierzy własnej żonie, a nie byłej dziewczynie, która od początku miała tylko jeden cel - rozbić ich małżeństwo.

Kaja oczerni Kalinę przed Oskarem w 4028 odcinku "Pierwszej miłości"

Co prawda zdesperowana Kaja w 4028 odcinku "Pierwszej miłości" spróbuje jeszcze oczernić Kalinę przed Oskarem, wmówić mu, że jego żona kłamie, że posunęła się do podstępu, by ponownie przeprowadzić badania DNA. Ukradła przecież z domu Kamińskich bidon Kostka. Ale na szczęście Oskar nie uwierzy mitomance.

- Dość - krzyknie na Kaję i zrobi wszystko, by zniknęła raz na zawsze z ich życia. Ale nie będzie to łatwe, bo przecież ojcem Kostka okazał się Alan (Alan Andersz), brat Oskara.

Alan z "Pierwszej miłości" ojcem Kostka! Mąż Kai nie pozwoli mu zbliżyć się do syna

Zwiastun kolejnych odcinków "Pierwszej miłości" ujawnił urywki scen, z których wynika, że na wieść o tym, że Kostek jest jego synem Alan będzie próbował nadrobić stracony czas, odkręcić wszystko, by wyjść na prostą. Szczególnie po tym jak wplątał się w nielegalne walki bokserskie i porachunki z gangsterami. Na drodze stanie mu jednak Mikołaj. Mąż Kai zapowie, że Kostek to jego syn! I żadne badania DNA tego nie zmienią.