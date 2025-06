Pierwsza miłość, odcinek 4030: Marysia pogodzi się z Izabelą?! Matka Kacpra nie będzie miała żadnych skrupułów - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4029: Seweryn rzuci się do walki o władzę w Wadlewie! Kazanowa podpuści go przeciwko byłemu wójtowi - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4030 - środa, 4.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward będzie o krok od wyłożenia wszystkich kart na stół. Odkryje niepokojącą prawdę o Izabeli a w jego oczach pojawi się błysk satysfakcji. Będzie miał w końcu coś, co może zniszczyć jej pozycję. Marysia, mimo ogromnej pokusy, nie zdecyduje się pociągnąć za ten sznurek. Zamiast tego... zacznie się wycofywać!

Domańska w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" ie będzie już chciała eskalować konfliktu z matką Kacpra. Jej zmęczenie psychiczne i emocjonalne osiągnie taki poziom, że uzna, że czas zakończyć te wojny.

Marysia pogodzi się z Izabelą w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

W 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward nie będzie próżnował. W jego ręce trafią dowody, które mogą pogrążyć Izabelę raz na zawsze. Kobieta od miesięcy manipuluje synem, Marysią i całą rodziną, a teraz może się okazać, że jej gra dobiegnie końca. Edward zacznie działać. Nie będzie miał skrupułów, by użyć informacji przeciwko niej, choć Marysia będzie próbowała go powstrzymać.

Izabela w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie odpuści!

To jednak nie wszystko. W 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" okaże się, że Izabela znów szykuje nowy plan. Mimo że będzie miała świadomość, że Edward trzyma ją w szachu, nie złoży broni. Wręcz przeciwnie - postawi na kolejny emocjonalny szantaż i spróbuje odwrócić sytuację tak, by to ona znów wyszła na ofiarę. Marysia będzie w szoku, ale mimo wszystko... postanowi nie reagować. Czy to będzie cisza przed burzą? Dowiemy się niebawem.