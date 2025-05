Pierwsza miłość, odcinek 4023: Edward zniszczy Izabelę? Pójdą ze sobą na noże

"Pierwsza miłość" odcinek 4023 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Edward stanie do walki z Izabelą. Ojciec Marysi i Dominiki (Aneta Zając) ma sporo na sumieniu i jest równie nieustępliwy co przebiegła matka Kacpra. Senior niegdyś nie dogadywał się z córkami, wręcz był ich wrogiem. Również chciał manipulować małoletnią Julką (Dąbrówka Kruk), a wręcz pozbawić Marysi praw do opieki nad córką. Chciał ją kontrolować, ale w tamtych sytuacjach za bliźniaczką opowiedziała się Dominika. Na przełomie lat sytuacja między Edwardem a Marysią uległa pozytywnym zmianom. Ojciec stanie po stronie córki kiedy dowie się o działaniach Izabeli. Sam zresztą wie doskonale, do czego może posunąć się kobieta!

Edward stanie do walki z Izabelą

Teraz to Izabela ma spory wpływ na Julkę, manipuluje nią i odsuwa od mamy. Marysia uzna, że Edward to jedyna osoba, która da radę pokonać podłą matkę Kacpra. Tylko czy aby na pewno chce zniszczenia teściowej? Edward nie ma przecież skrupułów!

Już w 4023 odcinku „Pierwszej miłości” Edward wesprze Marysię w walce z jej teściową. Zdradzamy, że nieustępliwy biznesmen nie zamierza się z Izabelą cackać. Ma swoje metody, by znaleźć na ludzi haki i szybko korzystać ich słabe punkty.

Izabela przyszykuje odwet?

Chociaż Edward użyje swoich metod i kontaktów i faktycznie znajdzie parę możliwości przytemperowania ostrego charakterku Izabeli, ona też nie podda się bez walki. Przyparta do muru matka Kacpra podejmie w odwecie drastyczne działania?