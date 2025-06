Pierwsza miłość, odcinek 4030: Marysia nie pogrąży Izabeli. Będzie miała haka na teściową - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4030 - środa, 4.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward będzie o krok od wyłożenia wszystkich kart na stół. Odkryje szokującą prawdę o wyjściu Izabeli ze szpitala psychiatrycznego, a w jego oczach pojawi się błysk satysfakcji. Będzie miał w końcu coś, co może zniszczyć jej pozycję.

- Znalazłem lekarza, dzięki któremu Izabela wyszła z psychiatryka. Barbara go przepłaciła... - wyjawi córce Stryjeński.

- I to jest ta dobra wiadomość?

- Nie rozumiesz? Znowu ją zamkną. Ty odzyskasz Julkę, szybciej ci się poukłada z Kacprem... - stwierdzi Edward.

- Wręcz przeciwnie. Julka mnie znienawidzi, a Kacper przestanie się do mnie odzywać - odpowie Marysia.

Mimo ogromnej pokusy w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia nie zdecyduje się pociągnąć za ten sznurek i pogrążyć Izabeli w oczach Kacpra (Damian Kulec) i Julki (Dąbrówka Kruk). Zamiast tego... zacznie się wycofywać. Nie będzie już chciała eskalować konfliktu z matką Kacpra. Jej zmęczenie psychiczne i emocjonalne osiągnie taki poziom, że uzna, że czas zakończyć te wojny.

Marysia pogodzi się z Izabelą w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

Czy w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Edward odpuści Izabeli? A może dla dobra Marysi raz na zawsze załatwi matkę Kacpra? W rękach Stryjeńskiego będą mocne dowody, które mogą pogrążyć Izabelę raz na zawsze. Psychopatka od miesięcy manipuluje synem, Marysią i całą rodziną, a teraz może się okazać, że jej gra dobiegnie końca. Ojciec Marysi może nie będzie miał skrupułów, by użyć informacji przeciwko niej, choć córka wcale tego nie chce.

Izabela w 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie odpuści!

To jednak nie wszystko. W 4030 odcinku serialu "Pierwsza miłość" okaże się, że Izabela znów szykuje nowy plan. Nie będzie podejrzewała, co Edwarda na nią znalazł, więc nie złoży broni. Postawi na kolejny emocjonalny szantaż i spróbuje odwrócić sytuację tak, by przekonać Kacpra, że Marysia go zostawiła, nie chce walczyć o ich małżeństwo, a syn popełnił wielki błąd biorąc z nią ślub.

Podczas wizyty u Kacpra przebiegła Izabela w 4030 odcinku "Pierwszej miłości" ostro zareaguje na zarzuty syna, że to przez nią małżeństwo z Marysią pogrążyło się w kryzysie! Reakcja Nowaczyka będzie zdecydowana. Każe matce wyjść i zamknąć za sobą drzwi.