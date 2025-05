Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4017: Ta noc Kacpra z Mają wszystko zmieni! Marysia zostanie sama - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Czy w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper (Damian Kulec) zdradzi Marysię (Aneta Zając) z Mają (Julia Kamińska)? Noc, którą spędzą razem w klinice We-Med, pracując nad planem ratowania placówki przed upadkiem, bardzo ich do siebie zbliży. Do tego stopnia, że Kacper i Maja uznają, że dobrana z nich para. Czy po tym wszystkim, co Marysia i Kacper przeszli razem, by wziąć ślub, zdrada zniszczy ich małżeństwo? Niestety w 4017 odcinku "Pierwszej miłości" Nowaczyk zostawi żonę samą z kłopotami. To się źle dla nich skończy? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA oraz ZWIASTUN.