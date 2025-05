Pierwsza miłość, odcinek 4025: Marysia zacznie śledzić Kacpra! Nie pozwoli Mai odebrać sobie męża - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4025 - środa, 28.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper będzie kompletnie rozbity po zamknięciu oddziału psychiatrycznego, z którym był związany emocjonalnie i zawodowo. To właśnie wtedy Maja wykorzysta okazję, żeby jeszcze bardziej się do niego zbliżyć. Jej czułe słowa, pełne zrozumienia spojrzenia i subtelne gesty wsparcia sprawią, że między nimi zacznie iskrzyć. Choć na razie nie dojdzie między nimi do przekroczenia granicy, to atmosfera będzie gęsta od emocji i niedopowiedzeń. W 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper zacznie spędzać z Mają coraz więcej czasu, co nie umknie uwadze jego żony.

Wszystko wskazuje na to, że Maja nie odpuści i będzie dążyć do tego, żeby zastąpić Marysię u boku Kacpra. To nie pierwsza sytuacja, kiedy kobieta miesza się w relację Marysi i jej męża. Wcześniej w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" lekarz spędzi z nią noc w klinice, co już wtedy wzbudziło podejrzenia. Teraz sytuacja stanie się jeszcze poważniejsza, a Marysia poczuje, że grunt usuwa się jej spod nóg...

Marysia zacznie śledzić Kacpra i Maję w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia usłyszy niepokojące plotki krążące po klinice, które tylko podsycą jej podejrzenia wobec Kacpra i Mai. Nie wytrzyma napięcia, a zazdrość zacznie brać górę. W 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" kobieta zdecyduje się na desperacki krok i zacznie śledzić własnego męża!

Ujawniamy już teraz, że Marysia w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" poczuje, że jej małżeństwo właśnie rozpada się na jej oczach, a największym dramatem będzie to, że Kacper wydaje się tego nawet nie zauważać.

Marysia skonfrontuje się z Kacprem w 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Maja usłyszy o nieprzyjemnych plotkach, które rozchodzą się po klinice lotem błyskawicy. Postanowi działać i natychmiast pojedzie do Kacpra, żeby wspólnie ustalić plan obrony. Jednak to spotkanie nie ujdzie uwadze Marysi, która, gdy tylko dowie się o wizycie rywalki, od razu zareaguje.

Marysia w 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie dłużej udawać, że nic się nie dzieje, i stanie z mężem twarzą w twarz. Dojdzie do ostrej konfrontacji, podczas której padną niewygodne pytania i gorzkie słowa. A to wszystko pod czujnym okiem Izabeli (Olga Bończyk), która tylko czeka na okazję, by jeszcze bardziej poróżnić syna z nielubianą synową.