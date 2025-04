Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4017: Kacper i Maja spędzą razem noc! Zbliżą się do siebie jak nigdy wcześniej i Marysia straci męża?

W 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do przełomu, który może wywrócić życie Marysi (Aneta Zając) do góry nogami. Kacper (Damian Kulec) spędzi noc z Mają (Julia Kamińska), a ich wspólna walka o przyszłość kliniki może doprowadzić do niebezpiecznego zbliżenia. Dla Domańskiej to będzie bardzo trudny moment, bo gdy ona będzie pogrążona we własnych problemach, jej mąż coraz mocniej zaangażuje się w relację z inną kobietą. Życie Marysi może się dosłownie posypać na kawałki. Czy jej małżeństwo przetrwa taką próbę i czy Kacper rzeczywiście zdradzi swoją żonę z Mają w 4017 odcinku serialu "Pierwsza miłość"? Szczegóły poniżej!