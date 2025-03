Pierwsza miłość, odcinek 3975: Koniec małżeństwa Marysi i Kacpra?! Wredna teściowa Domańskiej nie odpuści

Pierwsza miłość, odcinek 3970: Kalina i i Oskar odbiorą Alana z odwyku. Nie spodoba im się to, co powie psycholog - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3975 - poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3975 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Izabela nagle zjawi się w domu Kacpra i Marysi i wywoła istą awanturę. Kobieta oznajmi, że ma do przekazania niezwykle ważne wiadomości, które rzucą nowe światło na sprawy rodzinne. Marysia od samego początku nie będzie chciała jej słuchać, przekonana, że to kolejna intryga, jednak Kacper wstawi się za matką.

Izabela w 3975 odcinku "Pierwsza miłość" poróżni Kacpra i Marysię

Wszystko wskazuje na to, że Izabela z powodzeniem wbije kij między małżonków. Kacper, zamiast stanąć po stronie żony, zacznie mieć wątpliwości. W 3975 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia i Kacper pokłócą się tak ostro, że może dojść do prawdziwego kryzysu w ich małżeństwie. Czy to już początek ich końca?

Izabela w 3976 odcinku "Pierwsza miłość" przekabaci Julkę na swoją stronę

Izabela bez dwóch zdań wie, jak manipulować ludźmi. W 3975 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper zacznie na poważnie zastanawiać się, dlaczego jego żona jest tak złowrogo nastawiona do jego matki. To jednak nie koniec. W 3976 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela posunie się o krok dalej i zbliży się do Julki (Dąbrówka Kruk). Nastolatka szybko przekona się do babci, co wywoła u Domańskiej ponownie niepokój. Matczyna intuicja podpowie jej, że teściowa wcale nie chce tworzyć więzów rodzinnych, a raczej ma swój ukryty cel.

W 3976 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia zacznie mieć teściową na oku. Jeśli nie przekona swojego męża, Kacpra, że Izabela może grać nieczysto, straci kontrolę nad sytuacją. Czy jej obawy z czasem okażą się słuszne? Przekonamy się już niebawem!