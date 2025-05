Pierwsza miłość, odcinek 4024: Intymna rozmowa Kacpra i Mai zakończy się zdradą? Marysia będzie pełna złych przeczuć - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4024 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper kompletnie się posypie. Zamknięcie oddziału psychiatrycznego, któremu oddał całe serce, doprowadzi go do granic wytrzymałości. I właśnie wtedy najbliżej będzie przy nim nie żona, a Maja. Kobieta z czułością i troską wysłucha jego żali, a ich rozmowa zamieni się w bardzo osobiste wyznania.

Atmosfera między Kacprem a Mają w 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" stanie się aż nazbyt gęsta. Czy w tym emocjonalnym napięciu padną słowa, które nie powinny zostać wypowiedziane? A może dojdzie do jeszcze większego przekroczenia granic? Widzowie dobrze pamiętają, że to nie pierwszy raz, kiedy tych dwoje niebezpiecznie się do siebie zbliża. Już wcześniej, w 4017 odcinku "Pierwszej miłości", spędzili razem noc, co mocno odbiło się na psychice Kacpra. Teraz może być jeszcze gorzej...

Kacper w 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zdradzi Marysię z Mają?

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia znów poczuje, że coś jest nie tak. Jej kobieca intuicja nie zawiedzie - z Kacprem zacznie dziać się coś dziwnego, a jego zamknięcie w sobie tylko potwierdzi, że nie mówi jej całej prawdy. W głowie Marysi zrodzi się podejrzenie, że jej mąż może skrywać coś więcej niż tylko zawodowe problemy.

Niepokój Marysi nasili się, gdy Kacper będzie unikał rozmów o Mai, a jego zachowanie stanie się coraz bardziej nerwowe. W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" kobieta zacznie podejrzewać, że między nimi wydarzyło się coś więcej niż tylko przyjacielska rozmowa. Dojdzie do konfrontacji? A może Marysia jeszcze przez jakiś czas będzie żyć w nieświadomości, podczas gdy jej mąż będzie wikłał się w kolejne emocjonalne rozterki? Jedno jest pewne - zaufanie w tym małżeństwie zostanie wystawione na próbę...

Marysia i Kacper przejdą poważny kryzys w małżeństwie w 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4024 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sytuacja zacznie wymykać się spod kontroli. Kacper będzie miał coraz większy mętlik w głowie, z jednej strony kocha Marysię, z drugiej nie potrafi już ignorować swojej bliskości z Mają. Coraz częściej będzie łapał się na myśli, że to właśnie przy niej czuje się swobodnie i zrozumiany. Czy Marysia i Kacper wkrótce się rozstaną? Na odpowiedź musimy jeszcze chwilę poczekać.